'Modo claro': TikTok testa feed sem legendas e botões; confira

O TikTok , app para celulares Android e iPhone ( iOS ), confirmou a testagem de novo recurso na rede: o "Modo Claro", que retira legendas e botões da interface para permitir uma melhor visualização do conteúdo. A ferramenta foi descoberta nesta semana por usuários do app, que compartilharam capturas de tela do novo layout nas redes sociais. Como ainda está em fases de testes, apenas alguns perfis do aplicativo de vídeos curtos conseguem experimentar o formato. Confira tudo sobre o "Modo Claro" do TikTok a seguir.

1 de 1 Recurso "Modo Claro" está em fase de testes e sem previsão de lançamento para todas as contas do TikTok — Foto: Getty Images/SOPA Images Recurso "Modo Claro" está em fase de testes e sem previsão de lançamento para todas as contas do TikTok — Foto: Getty Images/SOPA Images

Caso seja implementada, a ferramenta vai melhorar a experiência de assistir vídeos no app, já que, muitas vezes, o excesso de informações na tela, além distrair os usuários, sobrepõem partes importantes do conteúdo do vídeo. Por outro lado, ainda não há como prever os impactos deste recurso no engajamento das postagens.

Os usuários que fazem parte do teste podem acessar o “Modo Claro” ao tocar e segurar a tela do app. Após esse processo, a opção “Clear Mode” irá aparecer abaixo de “Add to Favorites”. Ao selecionar o "Clear Mode", a experiência de tela limpa ficará ativa no feed.

O TikTok ainda não forneceu informações adicionais sobre o novo recurso, além de não existir previsão de lançamento para todos os usuários. Confira como o recurso pode funcionar no aplicativo, se for liberado:

Com informações de TechCrunch

