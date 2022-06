Monster Hunter e Assassin's Creed estão mais baratos; veja ofertas

A franquia Assassin’s Creed é um dos destaques das ofertas da semana na loja digital do PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5). Os assinantes da PlayStation Plus podem economizar até 70% nos jogos mais recentes da série, além de conferir descontos em títulos como Persona 5 Royal, DOOM Eternal e Devil May Cry 5. Já a plataforma Steam também se prepara para as promoções de férias, com preços mais baixos na franquia Monster Hunter, em celebração à chegada da nova expansão de Monster Hunter Rise.