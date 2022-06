Moto E32 vs Moto E30: saiba o que muda nos celulares Motorola

O Moto E32 foi lançado para substituir o Moto E30 na linha de celulares básicos da Motorola . Em comum, os telefones têm câmera tripla, tela de 6,5 polegadas e taxa de atualização de 90 Hz. A ficha técnica conta com distinções significativas em termos de armazenamento e processador. Nas linhas a seguir, confira as especificações detalhadas dos dois aparelhos de entrada da fabricante americana.

O Moto E30 está disponível por cerca de R$ 1.099 no varejo online. Já o recém-lançado Moto E32 segue por R$ 1.499 no site oficial da Motorola, mas pode ser encontrado na Amazon por R$ 1.399 —uma redução de R$ 100.

Tela e design

O Moto E32 repete a receita do E30 nas medidas e na resolução da tela. Portanto, tem-se um painel de 6,5 polegadas com resolução de 1600 x 720 pixels nos dois modelos. Outra característica comum aos dois smartphones é a taxa de atualização de 90 Hz, um destaque entre aparelhos básicos que costumam trazer apenas 60 Hz. Dessa forma, eles são capazes de atualizar a tela até 90 vezes por segundo e, por isso, conferir uma transição fluida de imagens.

No que diz respeito ao tipo do display, a Motorola opta pelo LCD em ambos os aparelhos. Tal recurso é comum em telefones de entrada, mas deve trazer cores menos fiéis e também pode consumir mais bateria.

O design traz breves distinções entre um telefone e outro, a começar pelo tamanho, que tem proporções maiores no E30. O lançamento de 2021 também tem bordas ligeiramente maiores, assim como um sistema de câmeras alocadas em um módulo na lateral do aparelho. O E32, por sua vez, tem menos interferências na tela, repete o furo no painel do antecessor e traz atualizações pontuais no design das câmeras traseiras.

O Moto E32 está disponível em três tonalidades: grafite, azul e rosê. Já o Moto E30 foi lançado nas cores preto e azul.

Câmeras: E32 vs E30

Ao contrário do que ocorre nas especificações da tela, as câmeras dos celulares Motorola apresentam distinções significativas. Isso porque enquanto o Moto E30 traz sensores de até 48 MP, o sucessor investe em sensores de no máximo 16 MP. Ambos contam com arranjo triplo.

De forma detalhada, o Moto E30 reserva 48 MP na câmera principal e 2 MP tanto para o sensor de profundidade quanto para a lente macro. A diferença no arranjo do E32 fica no sensor principal, que reduz a quantidade para 16 MP. Entretanto, ambos conseguem fazer registros de fotos com o fundo desfocado e também de imagens próximas com riqueza de detalhes.

A câmera frontal dispõe de 8 MP nas duas opções e a configuração de vídeos também se repete nos modelos. Assim, tanto E30 quanto E32 gravam filmes em Full HD+.

Desempenho e armazenamento

A ficha técnica do Moto E30 contempla o Unisoc Tiger T700, um octa-core com velocidade de até 1,8 GHz. O chip em questão também é usado no Moto G20. Para trabalhar em conjunto com o componente, a fabricante disponibiliza memória RAM de 2 GB, bem como armazenamento de 32 GB.

O espaço para dados conta com um tamanho limitado, o que pode ser uma desvantagem para quem deseja guardar vários arquivos e apps. Por outro lado, existe a possibilidade de expandir a memória via cartão microSD.

Já o Moto E32 chega com o processador Unisoc T600, que também dispõe de oito núcleos, mas reserva velocidade máxima de 1,6 GHz. O destaque fica por conta da memória RAM e do armazenamento, que são ampliados em 4 GB e 64 GB, respectivamente. Aqueles que querem ainda mais espaço podem fazer uso do cartão de memória para guardar mais arquivos.

Bateria

A bateria dispõe da mesma capacidade nos dois aparelhos, assim, ambos entregam 5.000 mAh. A quantidade deve conferir até dois dias longe das tomadas, visto que as especificações mais simples não devem consumir tanta energia. Os smartphones ainda reservam suporte para carregamento rápido, que pode ser feito com o adaptador de 10W que acompanha os aparelhos na caixa.

Versão do Android e recursos adicionais

A versão de fábrica do Moto E30 inclui o Android 11 Go nas configurações. A título de curiosidade, vale dizer que a Go Edition é usada em telefones básicos, de forma a adequar-se às especificações mais simples desses tipos de smartphones.

O telefone mais novo chega com o Android 11, versão desatualizada em comparação com alguns concorrentes que já saem da caixa com a versão mais recente, o Android 12. Mesmo assim, o celular deve receber o update para equiparar-se aos demais aparelhos.

Quanto aos recursos adicionais, os modelos oferecem em comum entrada P2 para fones de ouvido, desbloqueio via leitor de impressão digital e certificação IP52 contra respingos d’água. Contudo, ambos ficam devendo conexão à rede 5G, uma vez que oferecem apenas rede LTE.

Preço dos Moto

O Moto E30 foi anunciado em outubro de 2021 no mercado global. Atualmente, ele pode ser encontrado por cerca de R$ 1.099 no comércio eletrônico. Enquanto isso, o Moto E32 desembarcou no Brasil em maio deste ano por cifras a partir de R$ 1.499 - valor que se mantém até então no site da Motorola. No entanto, aparece por R$ 1.399 na Amazon, desconto de R$ 100.

Moto E30 vs. Moto E32 Especificações Moto E30 Moto E32 Lançamento outubro de 2021 maio de 2022 Preço de lançamento (Brasil) - R$ 1.499 Preço atual R$ 1.099 R$ 1.499 Tela 6,5 polegadas 6,5 polegadas Resolução de tela HD+ (1600 x 720 pixels) HD+ (1600 x 720 pixels) Processador Unisoc T700 Unisoc T606 Memória RAM 2 GB 4 GB Armazenamento 32 GB 64 GB Cartão de memória sim sim Câmera traseira tripla, 48, 2 e 2 MP tripla, 16, 2 e 2 MP Câmera frontal 8 MP 8 MP Sistema operacional Android 11 Go Android 11 Bateria 5.000 mAh 5.000 mAh Dimensões e peso 165,8 x 75,6 x 9,1 mm; 198 g 164 x 74,9 x 8,49 mm; 184 g Cores cinza e azul grafite, azul e rosê

