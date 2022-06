Moto G 5G Plus ainda vale a pena? Descubra preço e ficha técnica

O Moto G 5G Plus ainda oferece ficha técnica de destaque no mercado de celulares intermediários, mesmo dois anos após o lançamento, em outubro de 2020 . O smartphone Motorola surpreende com especificações avançadas, a memória RAM de 8 GB, o suporte a 5G de internet e a câmera de até 48 megapixels. O aparelho não faz mais parte do catálogo oficial da fabricante, mas ainda pode ser encontrado no varejo online. Confira nas linhas a seguir todos os detalhes dele.

O Moto G 5G Plus chegou ao Brasil por R$ 2.999 e segue mais ou menos nesta faixa até hoje. Vendido nas cores azul e lilás, o telefone ainda pode ser uma opção interessante para quem busca um celular intermediário 5G.

Tela e design do Motorola

O Moto G 5G Plus possui um recurso que chama a atenção: a tela abriga dois furos no canto superior esquerdo, onde ficam as câmeras de selfie. Além disso, a proporção da tela do Motorola é igual à utilizada no cinema (21:9). A tela de LCD tem 6,7 polegadas e é compatível com a tecnologia HDR10, que melhora a qualidade de cor e contraste exibido na tela.

A resolução utilizada no aparelho é Full HD+ (2520 x 1080 pixels) e a taxa de atualização da tela chega aos 90 Hz. Isso significa que as imagens exibidas na tela do celular, principalmente na execução de jogos, devem apresentar maior fluidez do que as telas tradicionais, que operam a 60 Hz. Hoje em dia há celulares com 120 Hz.

O Moto G 5G Plus é construído em plástico firme utilizando o mesmo padrão dos demais modelos ofertados na mesma faixa de preço. O smartphone da Motorola possui quase 1 cm de largura e 207 gramas, que se justificam pela grande bateria presente no celular. O aparelho não conta com certificações IP. Segundo a fabricante, há apenas proteção contra respingos, portanto, a recomendação é manter o aparelho longe da água.

Com um design brilhante e cores vibrantes, o Motorola tem o módulo de câmeras abrigado em um relevo na tampa traseira. Como afirmado anteriormente, o aparelho está disponível em apenas duas opções de cores: azul e lilás.

Câmera do Moto G 5G Plus

O Motorola Moto G 5G Plus possui câmera quádrupla. O sensor principal é um dos grandes destaques do celular, com 48 MP e tecnologia Quad Pixel, que capta mais luz e garante maior qualidade nas fotos. A Motorola também embarcou no celular um interessante modo noturno, chamado por ela de Night Vision, para captar imagens em ambientes com pouquíssima luz.

As câmeras contam com o HDR, que melhora o contraste e as cores das fotos, e os vídeos da câmera principal tem resolução 4K. Há ainda uma estabilização digital (EIS) que ajusta digitalmente as fotos tremidas. E para aqueles que gostam de registrar selfies, há dois sensores na parte frontal do aparelho, um deles ultra wide, que ajuda a registrar fotos em um ângulo maior.

Os sensores fotográficos do Moto G 5G Plus são distribuídos da seguinte forma:

Câmera principal de 48 MP (f/1,7)

Ultra wide de 8 MP (f/2,2)

Macro de 5 MP (f/2,4)

Sensor de profundidade de 2 MP (f/2,4)

Frontal principal de 16 MP (f/2,0)

Frontal ultra wide de 8 MP (f/2,2)

Armazenamento do celular Motorola

O celular intermediário da Motorola conta com 128 GB de armazenamento interno, dos quais 113 GB estão disponíveis para o usuário. O restante da capacidade fica comprometida com o sistema operacional do telefone. O modelo conta ainda com a possibilidade de expansão da memória via cartão microSD de até 1 TB.

Processador e memória RAM

O Moto G 5G Plus conta com um processador Snapdragon 765 5G, da Qualcomm. São oito núcleos que operam a velocidades entre 1,8 GHz para ações que necessitam de menos processamento e 2,3 GHz para atividades mais exigentes. O maior número de núcleos possibilita ao celular um melhor gerenciamento de recursos e economia de energia, o que deve ajudar o aparelho a chegar aos dois dias de uso prometidos pela Motorola.

O processador Snapdragon também é conhecido pelo bom desempenho ao executar jogos. Aliado aos 8 GB de memória RAM, o conjunto deve possibilitar ao Moto G 5G Plus um bom desempenho tanto em atividades cotidianas, quanto no uso de jogos e aplicativos mais pesados.

Bateria do Moto G 5G Plus

A Motorola caprichou no quesito bateria do Moto G 5G Plus: são generosos 5.000 mAh, número presente na maior parte dos rivais lançados recentemente. Segundo dados da Motorola, o aparelho deve ficar longe da tomada por dois dias consecutivos, a depender do uso. Além disso, está incluso na embalagem do celular um carregador TurboPower de 20W, que promete oito horas de uso do aparelho ao carregar o smartphone por apenas 15 minutos.

Versão do Android

O Android 10 apresentou muitas novidades bem vindas ao público, e até comuns em aparelhos mais modernos, como a navegação por gestos, o modo noturno e melhorias na privacidade do usuário. Além disso, foi nessa versão que o controle dos pais foi aprimorado com a ferramenta Family Link, que pode ser utilizada pelos pais para controle do tempo de tela e de aplicativos instalados.

Recursos extras

Entre os recursos que mais chamam a atenção para o Moto G 5G Plus está a possibilidade de realizar pagamentos por aproximação pelo Google Pay, por meio da tecnologia NFC. O celular ainda tem saída de 3,5 mm P2 para fones de ouvido, algo cada vez mais raro nos modelos mais atuais.

O principal recurso do aparelho, porém, está no nome do modelo. O Moto G 5G Plus conta com acesso à rede 5G, que deve atingir velocidades de 20 a 50 vezes mais rápidas que a atual rede de internet móvel 4G LTE. Apesar disso, donos do modelo terão que esperar um pouco para fazer uso do recurso. A cobertura deve chegar às capitais ainda neste ano, enquanto o projeto mais abrangente do 5G brasileiro vai até 2029.

O Moto G 5G Plus também tem botão dedicado a Google Assistente e leitor de impressões digitais, para desbloqueio e autorizações por biometria. Ele integrado ao botão de liga/desliga, localizado na lateral do aparelho.

Preço e onde comprar do G 5G Plus

Lançado em outubro de 2020 pelo valor de R$ 2.999, o Moto G 5G Plus não é mais vendido no Brasil nos canais oficiais da Motorola. Apesar disso, ainda é possível encontrar o aparelho no varejo online por cerca de R$ 2.890.

Ficha técnica do Moto G 5G Plus

Tamanho da tela: 6,7 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2520 x 1080 px)

Câmera principal: Principal de 48 MP, ultra wide de 8 MP, macro de 5 MP e profundidade de 2 MP

Câmera frontal: Principal de 16 MP e ultra wide de 8 MP

Sistema: Android 10

Processador: Qualcomm Snapdragon 765 (octa-core até 2,3 GHz)

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: 128 GB

Cartão microSD: sim, microSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Dual SIM: Sim

Dimensões e peso: 168.3 x 74 x 9.7 mm; 207 g

Cores: Azul Oceano e Lilás Prisma

Início das vendas no Brasil: outubro de 2020

Preço no lançamento: R$ 2.999

Preço atual: R$ 2.890

