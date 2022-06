Moto G42 chega ao Brasil com câmera de 50 MP; saiba o preço

O Moto G42 possui tela de 6,4 polegadas do tipo OLED , que tende a oferecer uma qualidade de cores e definição melhor que o LED normal e mais contraste que a LCD padrão. O display tem resolução Full HD+ — o equivalente a 2.400 x 1080 — e densidade de pixels de 411 ppi. Confira todos os detalhes do mais novo lançamento da fabricante americana nas linhas a seguir.

O Moto G42 traz um sistema triplo de câmera formado por um sensor principal de 50 megapixels, uma lente ultra wide de 118°, que tende a obter fotos mais amplas do que os modelos com 78º, e uma terceira dedicada para macro. Essas duas últimas câmeras possuem 8 MP e 2 MP, respectivamente. A câmera de selfies, por sua vez, tem 16 MP.

O núcleo responsável pela performance do dispositivo, além da CPU octa-core de 2,4 GHz, traz também 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Segundo a fabricante, o desempenho deste modelo pode ser 20% maior do que o da geração anterior, o Moto G41. Para completar a sua ficha técnica principal, o Moto G42 vem com alto-falantes estéreo com tecnologia de áudio Dolby Atmos, que promete um "som tridimensional envolvente", de acordo com a divulgação oficial.