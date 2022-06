Moto G52 vs Moto G50: o que muda na ficha técnica da Motorola

A Motorola anunciou o celular Moto G52 como sucessor do Moto G50 no Brasil. A ficha técnica do novo smartphone traz características parecidas com as da geração passada, como a a câmera tripla e a bateria, que manteve a mesma capacidade. Por outro lado, o produto mais recente teve um pequeno aumento no tamanho da tela e recebeu um processador mais potente. Confira, nas linhas a seguir, o que muda entre os dois telefones intermediários da marca norte-americana.

2 de 7 Moto G52 tem pequeno furo na tela para abrigar a câmera de selfie — Foto: Divulgação/Motorola Moto G52 tem pequeno furo na tela para abrigar a câmera de selfie — Foto: Divulgação/Motorola

Tela e design

A tela do Moto G52 ficou um pouco maior, com 6,6 polegadas contra as 6,5 polegadas do Moto G50 5G. A resolução foi melhorada: Full HD+ (2400 x 1800 pixels) no modelo mais novo contra HD+ (1600 x 720 pixels) no celular do ano passado. O Moto G52 abandonou o já tradicional IPS LCD do Moto G50 para dar lugar ao POLED, que é uma tecnologia mais sofisticada.

3 de 7 As bordas inferiores do Moto G50 são ligeiramente maiores — Foto: Divulgação/ Motorola As bordas inferiores do Moto G50 são ligeiramente maiores — Foto: Divulgação/ Motorola

A taxa de atualização de tela de 90 Hz se manteve. Com isso, os dois aparelhos conseguem exibir efeitos de animação de sistema mais fluidos e melhor aproveitamento durante o consumo de vídeos, filmes ou jogos compatíveis com a funcionalidade.

O design sofreu algumas mudanças. A frente do Moto G52, por exemplo, tem bordas significativamente mais finas que as do outro modelo. Isso confere a ele uma aparência mais refinada e elegante. Outro ponto é a disposição da câmera frontal, que deixou de ser no formato de “gota d’água” no G50 para adotar um recorte circular. A traseira ficou diferente, principalmente por conta do conjunto fotográfico. A logomarca discreta da Motorola marca presença em ambos.

O Moto G50 5G pode ser encontrado em duas tonalidades: azul e verde. Já o Moto G52 disponibiliza três opções de cores: preto, branco e azul.

Câmeras da Motorola

A Motorola destacou bastante a capacidade dos smartphones de fazerem fotos com alta resolução, isso porque os dois modelos contam com um conjunto triplo de câmeras traseiras, com sensores principais de alta resolução. Recursos como modo retrato, que desfoca o fundo das imagens, é marca registrada das duas gerações.

Os dois aparelhos contam com um conjunto traseiro composto por três sensores. O conjunto de câmeras do Moto G52 é o seguinte:

Principal de 50 MP (f/1,8);

Ultra Wide de 8 MP (f/2,2);

Profundidade de 2 MP (f/2,4);

Frontal de 16 MP (f2,4).

4 de 7 Moto G52 recebeu melhorias no conjunto de câmeras — Foto: Divulgação/Motorola Moto G52 recebeu melhorias no conjunto de câmeras — Foto: Divulgação/Motorola

Já o arranjo fotográfico do Moto G50 5G fica assim:

Principal de 48 MP (f/1,8);

Ultra Wide de 5 MP (f/2,2);

Profundidade de 2 MP (f/2,4);

Frontal de 13 MP (f/2,2).

5 de 7 A câmera principal do Moto G50 tem um sensor principal de 50 MP — Foto: Motorola A câmera principal do Moto G50 tem um sensor principal de 50 MP — Foto: Motorola

Se só os números importassem, poderíamos dizer que o G52 sai na frente por ter recebido um salto na resolução de três sensores, mas é preciso ressaltar que quantidade maior de megapixels não significa necessariamente fotos melhores.

Para vídeos, tanto o G50 quanto o G52 suportam gravação em Full HD a 30 quadros por segundo, não só pela câmera principal traseira, como pela frontal. No entanto, o modelo mais antigo sai na frente por oferecer suporte a gravação em 60 quadros por segundo.

Desempenho e armazenamento

O processador do Moto G52 é o Snapdragon 680 da Qualcomm. Apesar de intermediário, ele promete bom desempenho em tarefas um pouco mais exigentes. O chip tem oito núcleos de até 2,4 GHz de velocidade. Enquanto isso, o Moto G50 5G oferece um Qualcomm Snapdragon 480, também de oito núcleos, mas com velocidade máxima de 2,0 GHz.

6 de 7 Moto G50 vs Moto G52 — Foto: TechTudo Moto G50 vs Moto G52 — Foto: TechTudo

Para multitarefas, ambos modelos possuem 4 GB de memória RAM, o que é um valor suficiente para executar o Android de maneira satisfatória para os padrões atuais. O armazenamento interno dos dois celulares é de 128 GB, expansível em até 1 TB via cartão microSD. O modelo mais novo oferece um pouco mais de desempenho, inclusive em jogos, mas não é compatível com a internet 5G.

Bateria dos celulares

A Motorola equipa os dois produtos com uma bateria de longa duração, com 5.000 mAh de capacidade. Essa especificação promete, de acordo com a fabricante, até dois dias longe da tomada. Ambos contam com tecnologia de carregamento rápido e o acessório acompanha os dispositivos na caixa, mas a velocidade de recarga no Moto G52 é mais rápida por suportar até 25W, contra 15W do irmão G50. A companhia ainda promete um melhor gerenciamento de bateria nos modelos.

Versão do Android

O Android 12 nos dispositivos Motorola utiliza a interface MyUX, de desenvolvimento próprio, que permite algumas personalizações de ícones e widgets. O visual pode ser personalizado em detalhes pelo usuário. Outras novidades incluem ainda a redução de 15% no uso de núcleos de alto desempenho.

Recursos adicionais

7 de 7 Moto G50 5G tem suporte NFC para fazer pagamentos por aproximação — Foto: Divulgação/Motorola Moto G50 5G tem suporte NFC para fazer pagamentos por aproximação — Foto: Divulgação/Motorola

As funções adicionais não mudam muito entre os dois produtos Motorola. Eles trazem recursos como leitor de impressões digitais, NFC – que permite realizar pagamento por aproximação – e Bluetooth 5.0. Somente o Moto G50 5G tem compatibilidade com internet 5G no Brasil. Sensores básicos, como acelerômetro e GPS, também marcam presença nos dois produtos da companhia.

Vale mencionar que, além do carregador rápido, acessórios como fones de ouvido e capa protetora acompanham os dois aparelhos na caixa.

Preços da Motorola

Confira os detalhes de ficha técnica na tabela abaixo

Moto G50 5G vs Moto G52 Especificações Moto G50 Moto G52 Lançamento setembro de 2021 maio de 2022 Preço de lançamento R$ 1.799 R$ 1.999 Preço atual R$ 1.705 R$ 1.647 Tela 6,5 polegadas 6,6 polegadas Resolução 720 x 1.600 pixels 1.080 x 2.400 pixels Processador Snapdragon 480 Qualcomm SM4350 Snapdragon 680 4G Qualcomm SM6225 Memória RAM 4 GB 4 GB Armazenamento 128 GB 128 GB Cartão de memória até 1 TB até 1 TB Câmera traseira 48 MP + 5 MP + 2 MP 50 MP + 8 MP + 2 MP Câmera frontal 13 MP 16 MP Sistema operacional Android 11 Android 12 Bateria 5.000 mAh 5.000 mAh Dimensão e peso 164.9 x 74.9 x 8.95 mm, 192 g 160.98 x 74.46 x 7.99 mm, 169 g Cores azul e verde cinza escuro e branco

Com informações de Motorola

Confira no vídeo abaixo como resetar o Moto G

Como resetar o Moto G