Moto G60 vs Moto G50 5G: compare os celulares Motorola

O Moto G60 integra a linha de celulares Motorola com ficha técnica intermediária, com direito a câmera de 108 megapixels, mas nada de 5G. Já o Moto G50 5G é a aposta da fabricante para trazer a internet móvel de quinta geração para os smartphones com preços mais acessíveis. Os modelos lançados em 2021 apresentam diferenças em suas especificações. Pensando nisso, o TechTudo preparou um comparativo desses aparelhos; confira nas linhas a seguir.

Tela e design

O display IPS do Moto G50 5G possui 6,5 polegadas – 0,3 a menos que o Moto G60, uma diferença mínima. A taxa de atualização do modelo 5G da Motorola também perde para o rival: são 90 Hz contra os 120 Hz do G60. Essa especificação resulta em mais fluidez de movimentos e alta qualidade gráfica em jogos e imagens.

Além disso, a resolução HD+ da tela do G50 é de 1600 x 720 enquanto o G60 apresenta resolução Full HD+ de 1080 x 2400 pixels e suporte ao HDR 10+. Em relação ao design, ambos os smartphones Motorola possuem acabamento feito em plástico com aspecto brilhante e bordas evidentes.

A organização do arranjo fotográfico é uma diferença marcante entre os smartphones. No G50, as lentes e o flash estão organizadas sob um módulo quadrado. Já no G60, as três câmeras estão alinhadas verticalmente, junto ao flash LED. O notch em formato de gota também marca presença no modelo 5G, opondo-se à tendência do furo no display para abrigar a câmera frontal que se faz presente no G60.

O Moto G60 está disponível nas cores azul e champagne. Já o Moto G50 5G pode ser encontrado em azul e verde.

Câmeras dos celulares Motorola

O Moto G60 e o Moto G50 5G apresentam diferenças em relação ao arranjo fotográfico triplo. A câmera tripla do G60, um dos destaques do celular, apresenta sensor principal de 108 MP, seguido de câmera híbrida de 8 MP e sensor de profundidade de 2 MP. A câmera de selfies faz registros com qualidade de 32 MP e os vídeos são gravados em 4K a 30 quadros por segundo.

Em resumo, a câmera do Moto G60 fica dividida da seguinte forma:

Principal de 108 MP (f/1,9)

Multiuso de 8 MP (f/2,2)

Sensor de Profundidade de 2 MP (f/2,4)

Frontal de 32 MP (f/2,2)

A câmera principal conta com a tecnologia Ultra Pixel, que deixa o celular 9x mais sensível à luz. A câmera multiuso une as lentes ultra wide e macro, com a proposta de fazer registros com campo de visão ampliado com lente de 118º e também de capturar detalhes em objetos próximos. Já o sensor de profundidade auxilia em retratos com fundo desfocado.

O Moto G50 5G possui câmera principal de 48 MP, macro de 2 MP e sensor de profundidade de 2 MP. Além disso, o modelo intermediário da Motorola registra selfies com a resolução de 13 MP e grava vídeos Full HD a 30 quadros por segundo.

As câmeras presentes no conjunto do Moto G50 5G se organizam assim:

Principal: 48 MP (f/1,7)

Macro: 2 MP (f/2,4)

Sensor de profundidade: 2 MP (f/2,4)

Frontal: 13 MP (f/2,2)

O Moto G50 5G não apresenta câmera ultra wide, por isso não faz registros com abertura de ângulo maior. Já as lentes macro e de profundidade possibilitam imagens com riqueza de detalhes e também imagens com o fundo desfocado.

Desempenho e armazenamento

O Moto G60 utiliza o Snapdragon 732G da Qualcomm. O chip octa-core conta com velocidade máxima de 2,3 GHz que trabalha em conjunto com 6 GB de RAM. Enquanto isso, o Moto G50 5G aposta no processador Dimensity 700 da Mediatek, um octa-core com velocidade de até 2,2 GHz, e na memória RAM de 4 GB.

Os dois smartphones contam com armazenamento de 128 GB e há possibilidade de expansão via cartão micro SD de até 512 GB no G60 ou de até 1 TB no G50.

Bateria

A capacidade da bateria do Moto G60 é de 6.000 mAh e a do do Moto G50 é de 5.000 mAh. Apesar das diferenças, de acordo com a fabricante, ambos os celulares consegue ficar até dois dias longe das tomadas, considerando que o usuário alterne momentos de uso e inatividade. É importante ressaltar que o desempenho da bateria pode variar conforme os modos de uso.

Os dois telefones contam com carregamento rápido de 20 Watts, que deve proporcionar a reposição completa da bateria em pouco menos de duas horas, segundo a Motorola.

Versão do Android

Os smartphones da Motorola saem de fábrica rodando o Android 11. O Moto G60 conta com a atualização para Android 12. A fabricante confirmou que o smartphone receberá atualizações do Android e de segurança por 2 anos.

Já para o Moto G50 5G, a Motorola garante o update do sistema para o Android 12 e promete atualizações no pacote de segurança por 2 anos.

Recursos adicionais

Moto G60 e Moto G50 5G possuem leitor de impressões digitais: ele fica na traseira do primeiro e na lateral do segundo. Em relação à conectividade, os dois smartphones apresentam a tecnologia NFC para pagamento por aproximação.

O smartphone mais antigo da Motorola apresenta ainda a certificação IP67 que confere ao celular proteção contra respingos. Já o Moto G50 5G possui proteção contra respingos d'água e poeira de acordo com a fabricante, apesar de não possuir a certificação IP.

Preços da Motorola

O Moto G60 chegou ao mercado brasileiro em abril de 2021 por R$ 2.699. Atualmente é encontrado na Amazon por R$ 2.099 – desconto de R$ 600. Por sua vez, o Moto G50 5G desembarcou no Brasil em setembro de 2021 com preço de lançamento de R$ 1.799. Hoje em dia sai por R$ 1.780.

Moto G60 vs Moto G50 Especificações Moto G60 Moto G50 Lançamento Abril de 2021 Setembro de 2021 Preço de lançamento R$ 2.699 R$ 1.799 Preço atual R$ 2.099 R$ 1.780 Tela 6,8 polegas 6,5 polegadas Resolução de tela Max Vision FHD+ (2460 x 1080 pixels) Max Vision HD+ (720 x 1600 pixels) Processador Snapdragon 732G (octa-core de 2,3 GHz) Dimensity 700 (octa-core de 2,2 GHz) Memória RAM 6 GB 4 GB Armazenamento 128 GB 128 GB Cartão de memória sim, micro SD até 512 GB sim, micro SD até 1 TB Câmera traseira Principal 108 MP, câmera multiuso 8 MP e sensor de profundidade 2 MP Principal 48 MP, macro 2 MP e sensor de profundidade 2 MP Câmera frontal 32 MP 13 MP Sistema operacional Android 11 Android 11 Bateria 6.000 mAh 5.000 mAh Dimensões e peso 169,6 x 75,9 x 9,75 mm; 220 gramas 167 x 76,5 x 9,3 mm; 206 gramas Cores Azul e champagne Azul e verde

