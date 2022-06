Motorola anuncia Moto G82 e Motorola Edge 30; veja preço no Brasil

O Moto G82 (R$ 2.999) e o Motorola Edge 30 (R$ 3.999) são as mais recentes apostas da Motorola no mercado brasileiro. Os preços e detalhes dos smartphones foram apresentados num evento em São Paulo nesta terça-feira (07). Ambos contam com suporte à internet 5G , que aos poucos começa a ser instalada no país . Ela tem promessa de velocidades entre 20 e 100 vezes maiores do que no 4G ao qual estamos acostumados.

A Motorola figura como número 2 no mercado doméstico de celulares, atrás apenas da Samsung. A fabricante multiplicou a quantidade de modelos integrantes da linha Moto G em tempos recentes. Já a linha Edge marca o retorno da companhia aos smartphones premium, com recursos para quem busca o que há de mais moderno – e topa pagar mais por isso.

Moto G82 por R$ 2.999

O Moto G82 se destaca por tecnologias de tela como a presença do painel pOLED, que tem promessa de maior contraste combinado com economia de energia. O display tem 6,6 polegadas, resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz. Este recurso vem se popularizando nos últimos tempos e representa maior fluidez em games ou na navegação por itens do sistema Android 12.

A Motorola destaca a presença de alto-falantes estéreo compatíveis com o formato Dolby Atmos, que torna mais imersiva a experiência de ver conteúdos em vídeo ou escutar música – desde que sejam igualmente compatíveis.

O Moto G82 tem o seguinte esquema de câmeras:

Principal de 50 megapixels (f/1.8)

Ultra wide de 8 megapixels (f/2.2)

Macro de 2 megapixels (f/2.4)

Câmera de selfies de 16 megapixels (f/2.2)

A ficha técnica deste celular Motorola inclui processador Snapdragon 695 (Qualcomm) com oito núcleos e velocidade máxima de 2,2 GHz; GPU Adreno 619; memória RAM de 6 GB; e armazenamento de 128 GB com expansão via cartão microSD de até 1 TB.

Sua bateria de 5.000 mAh está dentro da média do mercado. O sucessor do Moto G81 traz na caixa um carregador rápido de 30W com promessa de horas de autonomia “em poucos minutos”. A fabricante não informou exatamente qual parâmetro é utilizado para chegar a esta declaração.

O G82 tem leitor de impressões digitais na lateral e compatibilidade com NFC, tecnologia que possibilita o festejado pagamento por aproximação. Também tem rádio FM.

Android 12 e interface My UX completam a lista de recursos do Moto G82. Estamos falando da versão mais recente do sistema do Google funcionando em conjunto com um visual repleto de recursos e muitas possibilidades de personalização. A MyUX permite que o usuário decida cores, formatos de botões e outros detalhes dos elementos gráficos.

O Moto G82 é vendido nas cores preta e branca.

Motorola Edge 30 por R$ 3.999

Mais fino do mundo. É o que diz a Motorola em relação ao Motorola Edge 30, smartphone 5G que chama a atenção pela elegância do design. Ele desembarca no mercado brasileiro por R$ 3.999 nas cores grafite, azul e rosê.

O Edge 30 (sem pro) tem tela de 6,5 polegadas em pOLED com taxa de atualização de 144 Hz. O recurso é muito valorizado pelos gamers. Há ainda a compatibilidade com conteúdo no formato HDR10+, cuja promessa é de cores que saltam aos olhos e muito contraste.

Confira a estrutura fotográfica do modelo:

Principal de 50 megapixels (f/1.8)

Ultra wide/macro de 50 megapixels (f/2.2)

Sensor de profundidade de 2 megapixels (f/2.4)

Câmera frontal (selfies) de 32 megapixels (f/2.3)

A fabricante destaca um sistema de foco na câmera principal que aproveita todos os pixels, com maior rapidez para capturar momentos importantes em qualquer ambiente. Há ainda a presença de estabilização por OIS para evitar fotos tremidas.

Criadores de conteúdo poderão gravar vídeos em 4K com os sensores principal e híbrido ultra wide/macro.

O sucessor do Motorola Edge 20 repete a fórmula do G82 com alto-falantes estéreo e som tridimensional devido ao Dolby Atmos. Ele ganha a compatibilidade com Wi-Fi 6E, um formato que ainda não é tão popular, mas que deve chegar com força entre os consumidores em busca de roteadores mais modernos e eficientes.

A ficha técnica do novo Edge menciona processador Snapdragon 778 (Qualcomm) de oito núcleos e velocidade máxima de 2,5 GHz; GPU Adreno 642L; memória RAM de 8 GB; e armazenamento de 256 GB sem possibilidade de expansão.

O Edge 30 tem bateria de 4.020 mAh e carregador rápido de 33W. Ele também roda Android 12 e My UX.

