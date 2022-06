NASA cria game arcade para celebrar seu novo telescópio; veja como jogar

O telescópio espacial Nancy Grace Roman é uma poderosa ferramenta com estrutura semelhante à utilizada no clássico Hubble, porém com tecnologia 30 anos mais avançada. Sua câmera infravermelho será capaz de captar imagens 100 vezes maiores que as do Hubble, as quais serão usadas para estudar matéria escura e energia escura, elementos que compõem 95% do universo e que ainda são pouco compreendidos. Por enquanto o novo telescópio não tem data para ser lançado, mas a NASA espera iniciar suas operações até maio de 2027.