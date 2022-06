Neshastore é confiável? Conheça site que vende skins de CS:GO com desconto

A Neshastore é uma loja online especializada na compra e venda de skins e itens de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , sendo uma das opções de lojas externas ao Mercado Steam . O site possui uma grande oferta de cosméticos com diferentes graus de desgaste, o float, e, em muitos casos, as skins vêm com adesivos e recursos como StatTrak.

Para fazer uma compra na Neshastore o jogador encontra ainda alguns descontos, que em certos casos podem superar os 20%. Por ser um site externo à plataforma da Valve, muitos usuários ficam na dúvida quanto à segurança ao comprar pela loja. Veja, a seguir, como funciona o serviço da Neshastore e os riscos de utilizar o site.

Neshastore tem diversas skins de CS:GO com promessa de preços mais baixos; veja se é seguro comprar no site

O que é a Neshastore?

Presente no mercado desde 2018, a loja comercializa skins de armas, facas e luvas de CS:GO, além de itens como caixas, cápsulas, adesivos e grafites. Por lá, o jogador também pode vender peças do seu inventário entrando em contato com a equipe do site. Existe ainda a opção de fazer um upgrade: neste caso, o jogador troca a sua skin por Saldo Nesha, que pode ser usado para comprar outros cosméticos no site.

O sistema de compra da Neshastore baseia-se no Saldo Nesha. O jogador deve se cadastrar no site, e inserir esse valor em sua conta pagando por meio de transferência bancária, Pix, boleto, Mercado Pago ou cartão de crédito das bandeiras American Express, Diners Club, Elo, Hipercard, MasterCard e Visa.

Com o saldo em sua conta e logado no site, basta o jogador abrir a página da skin desejada e seguir o procedimento de compra. A skin então será adicionada ao inventário do jogador no site da Neshastore, e, quando este solicitar a retirada, a equipe do site criará uma troca no Steam para enviar a skin comprada.

É mais barato?

Segundo o FAQ do site oficial, a Neshastore vende skins abaixo do valor do mercado Steam. Um exemplo é a skin Cadeia de Caracteres para o rifle M4A1-S, com float Pouco Usada e StatTrak. No Mercado Steam a skin tem preço a partir de R$ 2.230,71 sem desconto.

A skin com as mesmas características está disponível na Neshastore por R$ 2.120, e com um desconto de 21% o preço cai para R$ 1.680. Existe ainda um diferencial: a skin da Neshastore tem dois adesivos, sendo um deles da FURIA no PGL Major Stockholm 2021. O outro adesivo é o Surfe Hábil - Chiclete, do tipo holográfico.

Outro exemplo de produto no site é a skin Dente de Tigre para faca Baioneta M9 com float Nova de Fábrica. Na Neshastore a skin custa R$ 3.850, mas, com um desconto de 20%, o preço fica em R$ 3.077,76. No Mercado Steam, por sua vez, a skin com as mesmas características custa a partir de R$ 3.939,44 sem desconto.

É seguro?

A Neshastore não é uma loja oficial do Steam, mas é possível conferir alguns aspectos para dizer se o site é ou não seguro. Por meio do Relatório de Transparência do Google, é possível verificar que a loja não tem nenhum conteúdo perigoso em seu site. Outra ferramenta utilizada foi o SSL Trust, site que checa mais de 60 bancos de dados de empresas como ESET e Kaspersky para saber se o site consultado é seguro ou não. Neste caso a Neshastore teve resultado positivo tanto na análise de malware e spam, quanto na análise de segurança (SSL/TLS).

