Ni No Kuni Cross Worlds: veja gameplay, detalhes e requisitos mínimos

Ni no Kuni: Cross Worlds é um jogo MMORPG de ação com elementos de mundo aberto que já está disponível para download gratuito em celulares Android e iPhone ( iOS ), além de PC, com direito a crossplay entre as plataformas. O game se assemelha a Genshin Impact e à franquia The Legend of Zelda em termos de jogabilidade, combate e exploração, mas carrega o diferencial de se passar em um ambiente virtual. Além disso, o jogador pode optar por classes distintas para embarcar na própria aventura.

Os gráficos do game, que imitam desenhos animados, são feitos pelo Studio Ghibli, responsável por animações de sucesso como A Viagem de Chihiro. Apesar das semelhanças com outros títulos, o jogo traz de volta vários temas da série para construir uma forma inédita de jogar, sendo uma boa opção para quem gosta do gênero fantasia. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o título, como o gameplay e requisitos mínimos.

1 de 3 Ni no Kuni Cross Words é um MMORPG gratuito para celulares e PC com animações feitas pelo Studio Ghibli — Foto: Divulgação/Level-5 Ni no Kuni Cross Words é um MMORPG gratuito para celulares e PC com animações feitas pelo Studio Ghibli — Foto: Divulgação/Level-5

👉 Qual é o melhor MMORPG? Comente no Fórum TechTudo

Jogabilidade livre em Cross Worlds

Ni no Kuni: Cross Worlds se passa dentro de um ambiente de realidade virtual. O jogador é um personagem que foi transportado para este mundo e não sabe como sair. No entanto, logo ele descobre que vai precisar se aventurar para salvar tanto o mundo real quanto o virtual onde está inserido. Vale lembrar que o game conta com a mesma ambientação vista nos últimos jogos da franquia, mas, mesmo assim, consegue se diferenciar por suas peculiaridades.

Logo no início do game, você precisa escolher uma classe (nesse caso, um personagem específico): Espadachim, Engenheira, Bruxa, Destruidor e Arqueiro. Cada um tem suas próprias habilidades e estilos de batalha – e as estratégias para combates importam bastante em Cross World. Se o jogador escolher o Arqueiro, por exemplo, terá mais agilidade, mas será menos defensivo. É bom ter isso em mente na hora de fazer a escolha.

2 de 3 Ni no Kuni: Cross Worlds é completamente gratuito para celulares Android e iPhone, além da versão de PC — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Ni no Kuni: Cross Worlds é completamente gratuito para celulares Android e iPhone, além da versão de PC — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Ni no Kuni: Cross Worlds tem um modo multiplayer para até seis participantes, cada lado com três jogadores que competem entre si. Mas o principal mesmo está na exploração e desenvolvimento de personagem. A jogabilidade é bem livre e o foco está no movimento pelo mapa e na interação contra inimigos e aliados. Há momentos de história com narrativa e com eventos onde será necessário realizar um determinado movimento para prosseguir, mas são raros.

Ni no Kuni: Cross Worlds é um bom game para quem busca um MMORPG, mas sem o compromisso de jogar sempre online com outras pessoas. Há um sistema de missões que guia o jogador pela história (bastante simples, por sinal), e os gráficos também estão em alto nível, algo que é esperado para um jogo da série Ni no Kuni.

3 de 3 Jogabilidade de Cross Worlds lembra Genshin Impact — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Jogabilidade de Cross Worlds lembra Genshin Impact — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Requisitos para baixar

Apesar de não aparentar, Ni no Kuni: Cross Worlds é um jogo relativamente pesado em termos de espaço, com pouco mais de 3 GB necessários para a instalação. Mesmo assim, ele roda bem em máquinas e celulares mais modestos frente aos dispositivos de última geração. No iPhone, por exemplo, é necessário ter ao menos iOS 11, enquanto, no Android, exige a versão 8.1 para rodar. Qualquer aparelho mais recente que o iPhone 6S e um Galaxy S9 vão dar conta do recado, por exemplo.

Já no PC, o game exige a seguinte configuração:

Ni no Kuni: Cross Worlds - Requisitos Mínimos Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 10 64-bit Processador: Intel Core i5 4570 ou AMD Ryzen 3 2200g Memória: 4 GB Placa de vídeo: Intel HD 4000 Graphics ou AMD Radeon Vega 8 Espaço livre: 10 GB