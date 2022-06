Notebook gamer: configurações mínimas para Fortnite, Valorant, Forza 5 e outros jogos

De forma geral, o consumidor encontra desde "notebooks gamers de entrada", que seriam computadores com configuração e preço intermediários, que vão atender o jogador e também o profissional que precisa de bom desempenho, até as máquinas topo de linha e com altíssima performance.

Um bom notebook gamer precisa ter um processador de última ou penúltima geração, boa quantidade de memória RAM e armazenamento, uma placa de vídeo de qualidade e também de geração recente, tela com boa resolução, com arquitetura de construção e resfriamento decentes. É uma configuração mais "parruda" do que a de um computador utilizado apenas para trabalho e estudo, mesmo que com arquivos pesados.