Nova PS Plus chega ao Brasil: veja jogos de cada plano e preços

A nova PS Plus já está disponível no Brasil e chega com o objetivo de competir com o Xbox Game Pass – no sentido de oferecer um catálogo maior de jogos a seus assinantes, que podem escolher entre três planos, como Deluxe, Extra e Essential. A opção de streaming de jogos, porém, não chega ao país, por enquanto. Os planos oferecem três opções de valores, que começam a partir de R$ 35 mensais com foco em acesso ao multiplayer e chegam até R$ 59,90 mensais com catálogo de jogos clássicos e de PS4 e PS5 para download.