Novo celular impressiona com bateria quatro vezes maior que o habitual

Um celular com bateria quatro vezes mais potente do que o visto atualmente ganhou as manchetes e redes sociais nos últimos dias. O modelo da fabricante chinesa Oukitel traz componente de 21.000 mAh, bem mais do que o padrão entre 4.500 mAh e 5.000 mAh dos smartphones atuais. Poucos são aqueles que beiram os 7.000 mAh. Desta forma, o Oukitel WP19 tem promessa de ficar cinco dias ininterruptos ligados – com o usuário realizando suas tarefas normalmente.