iOS 16 e mais anúncios: veja destaques da Apple na WWDC 2022

A Apple anunciou nesta segunda-feira (6) o novo iOS 16, sistema operacional de celulares iPhone , e diversas novidades para dispositivos como Apple Watch 7 , MacBook Air e MacBook Pro . As informações foram apresentadas durante o WWDC 2022, conferência anual da empresa, voltada para desenvolvedores. O novo macOS Ventura, que roda em computadores Apple , também foi anunciado no evento.

O evento foi iniciado por Tim Cook, CEO da empresa, mas teve sua condução liderada pelo vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple, Craig Federighi, que deu maiores detalhes sobre o iOS 16. O sistema operacional do iPhone foi o grande destaque da conferência e levará aos celulares da maçã uma nova tela de bloqueio, modo foco melhorado e ainda recursos de privacidade e Live Text. Nas linhas a seguir, confira todas as principais novidades anunciadas pela Apple no WWDC 2022.

1 de 7 Novo iOS 16 e outras novidades: saiba tudo que foi anunciado no WWDC 2022 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Novo iOS 16 e outras novidades: saiba tudo que foi anunciado no WWDC 2022 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

iPhone travado na tela da maçã: como resolver? Confira no Fórum do TechTudo.

Novidades no iOS 16

O iOS 16 foi anunciado oficialmente no WWDC 2022. Agora, com o update, a tela de bloqueio do iPhone ganhará novas opções de personalização. Será possível alterar a fonte, a paleta de cores e até mesmo o tipo de ícones - como, por exemplo, de temperatura - que aparecem na tela de bloqueio do seu celular. Além disso, usuários terão também a opção de manter mais de uma lock screen, e as fotos utilizadas poderão ter filtros de cores e de profundidade aplicados.

As notificações também passarão por mudanças no iOS 16. Agora, as mensagens recebidas aparecerão agrupadas no final da tela de bloqueio - assim, as imagens escolhidas por você como papel de parede terão pouca ou nenhuma interferência na aparência. Além disso, para quem gosta de acompanhar esportes e eventos ao vivo, o novo iOS também ganhará a função Live Activities, que enviará à sua tela de bloqueio informações em tempo real sobre jogos e outras cerimônias que sejam do seu interesse e estejam acontecendo no momento.

O modo de foco também ganhará mudanças no update do sistema operacional, com diferentes telas de bloqueio voltadas a configurações distintas do modo. Desse modo, caso o seu foco seja trabalho, por exemplo, será possível utilizar uma lock screen com widgets que avisam sobre suas reuniões e/ou outras notificações importantes relacionadas a isso.

2 de 7 iOS 16 ganhará uma nova tela de bloqueio, com diferentes tipos de customização — Foto: Reprodução/WWDC 22 iOS 16 ganhará uma nova tela de bloqueio, com diferentes tipos de customização — Foto: Reprodução/WWDC 22

Outra novidade que o iOS 16 trará ao iPhone está no iMessage, mensageiro oficial dos celulares Apple. Com a atualização, usuários poderão editar mensagens já enviadas, além de apagá-las mesmo após o envio. Também será possível guardar links e/ou mídias compartilhados para ver mais tarde. No update, o SharePlay poderá ser acessado via iMessage também, permitindo aos usuários assistir a um seriado ou filme enquanto comentam sobre ele pelo mensageiro.

Além disso, o FaceTime ganhará um novo botão para permitir acesso rápido a apps que suportem o SharePlay. Desse modo, usuários poderão verificar já durante uma ligação quais aplicativos oferecem a experiência compartilhada - para, então, assistir a seriados ou ouvir músicas com amigos ao longo da call, por exemplo.

3 de 7 Live Text ganhará novas funções no iOS 16 — Foto: Reprodução/TechTudo Live Text ganhará novas funções no iOS 16 — Foto: Reprodução/TechTudo

A feature de Live Text também vai ganhar novidade no iOS 16: com o update, o recurso será expandido para vídeos. Assim, você poderá selecionar elementos de textos disponíveis em diferentes frames do que estiver sendo assistido, bastando pausar e fazer a seleção. Além disso, a função também ganhará ações rápidas, como traduções de textos e conversão de moedas.

O iOS 16 também ganhará novas funções para o Apple Wallet. Com a atualização, será possível guardar mais informações na carteira digital, como check in de hotel, por exemplo. Além disso, a Apple também confirmou que o update permitirá compartilhar esse tipo de dado de maneira mais simples e rápida, com usuários que tenham ou não iPhone. A empresa também anunciou um novo método de pagamento, que possibilitará parcelar sem juros em até 4x compras feitas usando Apple Pay, além de acompanhar os envios de produtos adquiridos com a modalidade de pagamento.

Outra função interessante que a Apple anunciou para a atualização do sistema operacional é a possibilidade de compartilhar uma assinatura do iCloud+ com até cinco membros de uma mesma família. Assim, o espaço e os benefícios serão compartilhados com os demais usuários selecionados - o que pode ser uma economia.

4 de 7 O SharePlay do iOS 16 ganhará um botão rápido para conferir diretamente do FaceTime quais apps suportam o recurso — Foto: Reprodução/WWDC 22 O SharePlay do iOS 16 ganhará um botão rápido para conferir diretamente do FaceTime quais apps suportam o recurso — Foto: Reprodução/WWDC 22

Além disso, o iOS 16 também contará com uma nuvem compartilhável, que permitirá dividir com até outros cinco familiares mídias como fotos e vídeos. De acordo com o que foi anunciado pela Apple, será possível utilizar um modo de compartilhamento automático, que enviará à nuvem as fotografias assim que forem tiradas.

Seguindo a tendência dos anos anteriores, a Apple também anunciou o recurso de Safety Check, que deve trazer mais privacidade para o iOS 16. Embora a função seja mais silenciosa do que as anunciadas em updates anteriores, a novidade permitirá aos usuários rever e revogar, de uma vez só, os diferentes acessos e permissões que foram compartilhados com pessoas e aplicativos. Assim, caso você tenha dividido sua localização com alguém, poderá desfazer essa ação rapidamente pelo novo hub.

Novidades no Apple Watch 7

O watchOS chega à geração 9 com quatro novas complicações - nomes dados para os temas que aparecem logo que o relógio smart é acionada. Cada uma delas tem diversas personalizações. De acordo com a Apple, as notificações no sistema estão mais fáceis de serem consultadas, e o aplicativo de Podcasts foi refeito.

A fabricante anunciou novidades para quem usa o Apple Watch em atividades físicas. Há novos indicadores de corrida, como o de oscilação vertical, indicado para que a pessoa saiba se está “saltando” demais durante o treino.

O rastreamento de sono mostra os diversos estágios de quando a pessoa esteve dormindo. É possível distinguir entre os níveis REM e profundo, por exemplo.

5 de 7 watchOS-9-wwdc-22 — Foto: Reprodução/WWDC 22 watchOS-9-wwdc-22 — Foto: Reprodução/WWDC 22

Novo chip M2 e MacBook Air

Outro grande anúncio da Apple foi o novo chip M2, marcando a segunda geração dos processadores desenvolvidos pela empresa. O sucessor do M1 segue o foco em eficiência energética e conta com com arquitetura de 5 nm, suporte a até 24 GB de memória RAM e promessa de 35% mais velocidade em performance de vídeo. São oito núcleos para a CPU e mais oito para a GPU.

Com o novo processador, foram anunciados dois novos Macs. O MacBook Air com M2 chega com design renovado, tela de 13,6 polegadas com um notch para abrigar a câmera e traz o retorno do MagSafe, carregador com fio que funciona por meio de ímãs. Também há suporte a um carregador mais potente, que promete levar a bateria a 50% em 30 minutos.

6 de 7 MacBook Air com M2 estará disponível em quatro cores diferentes: cinza, dourado, cinza-especial e preto — Foto: Divulgação/Apple MacBook Air com M2 estará disponível em quatro cores diferentes: cinza, dourado, cinza-especial e preto — Foto: Divulgação/Apple

O computador tem espessura de 11,3 mm e está disponível nas cores cinza, dourado, cinza-espacial e preto. São duas portas USB-C e uma saída P2 para fones de ouvido. No Brasil, ele estará disponível por R$ 13.299.

O segundo lançamento foi o MacBook Pro, que teve menos mudanças visuais e manteve as bordas mais grossas para abrigar a câmera, sem a presença de um notch. O laptop conta com a Touch Bar e o mesmo M2 de oito núcleos, com possibilidade de até 24 GB de RAM e 2 TB de SSD. O preço inicial é de R$ 14.499.

macOS Ventura

Durante o evento, a Apple apresentou também o macOS Ventura, novo sistema operacional para computadores da marca. Sucessor do macOS Monterey, o software traz melhorias em produtividade e segurança. Uma das novidades é o Stage Manager, recurso que reorganiza automaticamente todas as janelas abertas à esquerda e centraliza o aplicativo no qual você está trabalhando. Acionável a partir da Central de Controle, a função também permite agrupar programas semelhantes na aba lateral — algo semelhante aos "Snap Groups", do Windows 11.

O Spotlight, sistema de pesquisa do macOS, também ganhou melhorias. Agora, o recurso é capaz de encontrar imagens na biblioteca de fotos do computador e na web, exibir pré-visualizações dos arquivos ao pressionar a tecla Tab e também encontrar texto dentro de imagens — graças ao Live Text. Segundo a Apple, o Spotlight foi aperfeiçoado para trazer resultados mais precisos.

Outra aplicação que recebeu atualizações foi o Safari, navegador do sistema. O browser ganhou o recurso "Shared Tab Groups", que facilita a troca de informações ao permitir compartilhar grupos de abas com amigos. Colaborativa, a função é útil para usuários que estão planejando uma viagem juntos, por exemplo.

7 de 7 O novo macOS Ventura deve chegar aos computadores da Apple até final de 2022 — Foto: Reprodução/WWDC 22 O novo macOS Ventura deve chegar aos computadores da Apple até final de 2022 — Foto: Reprodução/WWDC 22

Outra novidade do navegador, desta vez focada em segurança, são as "Passkeys". A tecnologia usa o Face ID ou Touch ID para criar senhas únicas para cada site e dispositivo, o que impede os códigos de serem vazados ou capturados em golpes de phishing, segundo a empresa. Os códigos são sincronizados com segurança em todos os dispositivos da Apple, e funcionarão em todas as plataformas.

O macOS Ventura também trouxe o recurso "HandOff" ao FaceTime, permitindo que o usuário inicie um bate-papo por vídeo no iPhone e continue a chamada no iPad ou Mac e vice-versa. O sistema recebeu ainda a função "Continuity Camera", que possibilita usar o iPhone como uma webcam, em vez da câmera nativa do computador.

O aplicativo Mail também recebeu atualizações. As novidades incluem melhorias nos resultados de busca, exibição de sugestões no momento em que o usuário começa a pesquisar por algo no app e recursos como desfazer e agendar envios. A Apple apresentou ainda o Metal 3, nova versão do software que ajuda a potencializar a performance de games.

Com informações de WWDC 22

Veja também: iOS 15.2: como ativar e usar o relatório de privacidade do iPhone