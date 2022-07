Nubank ganha função para agendar Pix recorrente; saiba como vai ser

O Nubank anunciou nesta quarta-feira (29) um novo recurso que permite agendar Pix que sejam recorrentes. Assim, com a nova função, usuários do banco digital poderão programar as transferências diretamente pelo aplicativo, disponível para Android e iPhone ( iOS ). A princípio, o Pix Recorrente só terá frequência mensal - ou seja, caso você costume fazer transferências a cada duas semanas, por exemplo, o seu caso não será contemplado neste primeiro momento. A novidade inicialmente será liberada somente para alguns correntistas, mas gradualmente chegará a todas as contas.

Segundo anunciado pela própria fintech, a ideia é de que o recurso auxilie a agilizar o dia a dia dos correntistas. "O Pix Recorrente é mais uma inovação que implementamos à nossa conta digital e à conta PJ para darmos a eles ainda mais tempo para que se dediquem a outras atividades, tendo a garantia de que suas transferências serão feitas com segurança e dentro do prazo que precisam", explicou o gestor líder da Conta do Nubank, Arthur Valadao.

1 de 1 App do Nubank agora permite agendar Pix mensais; saiba como — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo App do Nubank agora permite agendar Pix mensais; saiba como — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo

Outra novidade anunciada pelo banco digital nesta quarta-feira (29) é o Buscador de Boletos, que permitirá aos usuários descobrir todos os boletos bancários emitidos em seu CPF e/ou CNPJ. O objetivo do recurso é também proporcionar agilidade, além de oferecer aos correntistas mais controle financeiro. Segundo o Nubank, o app ainda alertará seus usuários cada vez que um novo boleto for lançado usando seus dados - o que será válido também para contas de luz, gás etc.

A função, como a do Pix Recorrente, ficará disponível na área "Assistente de Pagamentos", disponível na tela inicial do app. Segundo o Nubank, as novidades chegarão para todos os correntistas ao longo dos próximos meses.

Veja ainda: Nubank, Inter, Neon e mais: saiba tudo sobre bancos digitais