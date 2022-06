Nubank testa conta digital para menores de 18 anos; saiba tudo

O Nubank começará a testar, nos próximos dias, contas digitais e cartão de débito para menores de 18 anos no Brasil. O recurso, que é muito aguardado, ficará disponível primeiramente somente para alguns dos mais de 57 milhões de clientes da fintech no país, e todo o processo de abertura de conta deverá ser solicitado por pais e responsáveis que tenham a função de testes disponível no app para Android e iPhone ( iOS ). Para a opção, apenas jovens de idades entre 12 e 17 anos serão elegíveis. De acordo com a Nubank , a ideia é fazer com que os adolescentes "iniciem sua jornada financeira com segurança e transparência".

Com essa primeira fase de testes, a fintech busca ainda coletar a opinião de pais e de adolescentes para aprimorar a implementação do recurso, de acordo com as críticas, elogios e sugestões recebidas. Ainda, a função de conta digital com cartão de débito para menores de 18 deve ser expandida para mais clientes brasileiros ao longo do ano.

1 de 1 Nubank testará abertura de conta para menores de idade; saiba tudo — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo Nubank testará abertura de conta para menores de idade; saiba tudo — Foto: Gabriela Andrade/TechTudo

Como depositar dinheiro físico no Nubank? Descubra se é possível no Fórum do TechTudo.

Na hora de fazer a solicitação de abertura para menores de idade, os pais e responsáveis deverão preencher um formulário com os dados do adolescente. Quando a conta for aprovada, o jovem, então, terá acesso a todos os recursos disponíveis na modalidade normal - exceto cartão de crédito. Assim, poderão realizar pelo app transferências via Pix, recargas de celular, compras online no débito e também saques em caixas eletrônicos em todo o Brasil, além de outras funções.

Vale mencionar ainda que o limite disponível para uso será de acordo com o montante disponível na conta - ou seja, se o adolescente tiver R$ 500, essa será a quantia máxima que poderá gastar. O TechTudo perguntou à fintech se a opção contará com cheque especial e/ou cartão de crédito, mas, até o fechamento da matéria, ainda não havia recebido respostas.

Questionada pela reportagem, o Nubank também não informou quais serão as taxas das contas para menores de idade, mas a expectativa é de que sejam as mesmas das contas normais. Vale mencionar que, até o momento, não há previsão de lançamento oficial da função.

Veja ainda: Nubank, Inter, Neon e mais: saiba tudo sobre bancos digitais