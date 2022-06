Nubank está fora do ar? Usuários relatam problemas com PIX novamente

Vale lembrar que essas falhas no app e na função de PIX do Nubank têm sido recorrentes. Na última segunda-feira (6), por exemplo, o PIX do serviço estava fora do ar. O TechTudo entrou em contato com a empresa, que disse lamentar "que parte de nossos clientes teve dificuldade para realizar transações PIC na tarde de hoje (13/06)" e informou "que a oscilação foi solucionada e as operações estão sendo normalizadas de forma gradual". A empresa não comentou sobre a recorrência dessas falhas.