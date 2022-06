Nvidia deve anunciar nova placa de vídeo de entrada em junho

A Nvidia deve anunciar, ainda no mês de junho, uma nova placa de vídeo da linha GTX. Atualmente, os modelos dessa linha atendem ao público de entrada e intermediário, com dispositivos que não contam com recursos como Ray Tracing e DLSS — funcionalidades introduzidas nas GPUs da linha RTX da fabricante. As informações obtidas pelo site Videocardz indicam que o anúncio seria realizado no fim de maio, mas foi adiado para o dia 15 de junho. A expectativa é que o novo modelo a ser anunciado seja a GTX 1630, que será mais uma GPU voltada ao segmento de entrada, ficando abaixo de outras placas como a GTX 1660 e GTX 1650.