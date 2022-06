O que é crossplay? Entenda recurso cada vez mais presente em jogos online

Crossplay é uma mecânica relativamente recente no mundo dos videogame, mas que rapidamente se tornou essencial. O recurso permite que jogadores de diferentes plataformas joguem juntos um mesmo game em partidas online, e tem aparecido em diversos lançamentos recentes. Um título que começou testes para aderir ao crossplay foi FIFA 22 , por exemplo, permitindo a formação de partidas entre usuários de PlayStation 5 ( PS5 ) contra jogadores de Xbox Series X / S . Atualmente há uma grande quantidade de games crossplay também no PlayStation 4 ( PS4 ), Xbox One , Nintendo Switch e PC, além de modalidades como cross-save, cross-progression e mais. Saiba tudo sobre o recurso, os games que o adotam e os benefícios para o usuário, a seguir.

O que é crossplay?

A tecnologia crossplay se refere especificamente ao multiplayer online dos jogos, quando jogadores em diferentes consoles ou PC podem jogar uma mesma partida independente da plataforma. Por exemplo: um jogador de Rocket League no PlayStation 4 (PS4) pode ter um time composto por um companheiro do Xbox One ao seu lado e outro do PC, enquanto enfrenta um time que joga via Nintendo Switch. Há ainda vários outros termos relacionados, como cross-platform, cross-generation e cross-save, sobre o qual falaremos em detalhes mais a frente.

Quais as vantagens para os jogadores?

A principal vantagem que o crossplay trouxe para os games é a possibilidade de jogar com os amigos mesmo que estejam em plataformas diferentes ou tenham outras preferências de console. Outro ponto positivo é que a quantidade total de jogadores em games que suportam crossplay é maior, já que unifica todos os participantes e evita servidores vazios.

Isso permite matchmakings mais rápidos e de maior qualidade, pois é mais fácil encontrar adversários de níveis semelhantes, como em Rocket League. Em alguns casos o cross-play com PC pode não ser vantajoso para jogadores de console em nível competitivo, mas a maioria dos games oferece a opção de desligar a função, se for o caso.

Quais jogos já têm o recurso?

Enquanto alguns títulos ainda realizam testes para adicionar crossplay, como FIFA 22, outros prometem introduzir o recurso em breve, como eFootball 2022, da Konami, em sua próxima atualização. A Ubisoft já declarou que Rainbow Six Siege deve receber a função ainda em 2022, enquanto outro título da empresa, For Honor, ingressou nos últimos meses na lista dos jogos com crossplay, assim como o último lançamento da franquia R6, Rainbow Six Extraction.

Os desafios para implementar

A popularização do crossplay teve seus obstáculos, a começar por uma certa resistência da Sony em permitir que o PlayStation 4 (PS4) tivesse interação com seus consoles rivais, Xbox One e Nintendo Switch. O fator técnico também oferece um grande desafio, pois tratam-se de dispositivos e redes diferentes que precisam se comunicar. Problemas como crashes (travamentos) e discrepâncias no tempo de loading podem aparecer nessas circunstâncias.

O fator segurança também se torna uma grande preocupação ao permitir crossplay, especialmente em relação aos computadores, que são plataformas mais livres em relação ao que pode ser instalado. O crossplay com o PC pode dar abertura a uma grande quantidade de trapaceiros com versões modificadas do jogo e bots, algo bastante comum em algumas temporadas de Call of Duty: Warzone, por exemplo.

Crossplay, cross-platform, cross-save e cross-progression

O crossplay é o mais conhecimento dos conceitos termos relacionados a esse "cruzamento", porém não o único. Apenas permitir que um game multiplayer possa ser jogado entre diferentes plataformas não costuma ser o bastante sem "cross-save" e "cross-progression", por exemplo. O primeiro permite que usuários carreguem seus arquivos salvos de uma plataforma para a outra, enquanto cross-progression possibilita manter seu progresso em games, independente de onde jogar. Normalmente esses dados ficam guardados em um servidor externo e são acessados por uma conta do game, como em Fortnite.

