O que é o 'modo game' das TVs? Entenda melhorias nos jogos

As smart TVs estão cada vez mais aprimoradas e oferecem funções capazes de otimizar a experiência do consumidor — o modo game é uma delas. Com a tecnologia focada nos jogos, gamers que possuem PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X / S e outros consoles têm suas partidas melhoradas a partir de imagens mais fluidas e com menos ruído. Porém, nem todas as TVs vendidas no mercado oferecem essa recurso, sendo importante ficar atento às principais marcas e modelos. A Samsung e LG são as mais famosas com esse modo disponível.

Para pessoas que gostam de jogatinas altamente imersivas, escolher smart TVs que tenham essa configuração pode ser uma boa opção. Por isso, veja a matéria que o TechTudo fez com as vantagens das televisões com modo game.

TVs com modo game podem otimizar a jogatina dos usuários

O que o modo game faz?

O modo game é uma função que otimiza a imagem da TV durante a jogatina. Para isso, as empresas desenvolvem tecnologias que diminuem o input lag, o que reduz o delay do televisor com as ações feitas no controle. Além disso, a função especial para jogos também é capaz de melhorar a taxa de atualização e deixar as cenas mais fluidas, com movimentos mais verossímeis.

Isso significa que os personagens dos jogos reagirão mais instantaneamente aos comandos do jogador. Com o modo game, o player ainda tem redução de ruído na tela e cenas menos granulares, o que pode ajudar durante as partidas. Para games com alta definição e com cenários muito detalhados, esse pode ser um bom investimento.

Modo game é capaz de reduzir o input lag durante as partidas

Quando usar o modo game?

Como o próprio nome diz, o modo game é indicado para jogos. Consumidores que curtem videogame e querem altíssima qualidade de imagem durante as partidas devem usar essa função para otimizar a experiência. Todavia, o modo também pode ser selecionado em outras ocasiões, como durante a transmissão de jogos de futebol ou em filmes e séries.

Caso queira usar em outras situações, avalie se o tipo de imagem se aproxima dos jogos. Cenas com muitos movimentos, com cores escuras e que exigem mais definição podem ser beneficiados pelo modo game. Porém, filmes e séries parados raramente sofrem alguma alteração.

Quando não é indicado usar o modo game?

Não existe uma contra indicação para o modo game. Os consumidores podem selecionar a função sempre que acharem uma boa ideia. Contudo, é preciso ter atenção à qualidade da imagem, uma vez que nem todas as cenas que passam na tela precisam de uma melhoria na taxa de atualização ou redução de ruídos.

Em momentos que esse tipo de otimização não é necessário, pode ser que a imagem pareça falsa. Nas novelas, por exemplo, cenas com menos ruídos dão a sensação de que o cenário está muito artificial. Esses e outros casos precisam de atenção: talvez não valha a pena ter o modo game ativado.

Para amantes dos videogames, a TV Samsung ativa automaticamente o seu modo game ao reconhecer a conexão de um console

Quais TVs oferecem modo game?

No mercado brasileiro, não são todas as empresas que oferecem o modo game. Isso porque, além de exigir ainda mais tempo para o desenvolvimento das smart TVs, essa tecnologia também aumenta o custo de venda nas lojas varejistas. É importante olhar com cuidado as características de cada modelo e avaliar se ele vem equipado ou não com essa função.

Atualmente, as marcas que mais investem no modo game são a Samsung e LG, mas outras empresas entram nessa lista, como Philips, TCL e Panasonic. Vale avaliar os preços mais em conta no mercado e ver qual TV se encaixa na sua procura.

É importante avaliar qual o melhor modelo de TV com modo game

Com informações de Start Home Starter e Mashable

