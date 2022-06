O que é TikTok 18+? Entenda como funciona APK e saiba os riscos de usar

O TikTok 18+ é um APK modificado que funciona como um 'clone' da rede social e que tem o intuito de driblar a moderação e exibir conteúdo sem restrições. Entretanto, essa estratégia de burlar as diretrizes da comunidade pode ser perigosa, já que estimula a produção e a propagação de vídeos com temáticas como pornografia e violência. Além disso, para fazer o download - que não está disponível nas lojas oficiais, como Play Store ou App Store - os usuários precisam acessar links de origem duvidosa e hospedados em plataformas desconhecidas.

Este procedimento já representa um risco e uma ameaça para a segurança dos usuários, que podem instalar junto com o app malwares e vírus. A seguir, entenda o que é o TikTok 18+ e quais riscos o APK pode representar ao seu celular.

TikTok18+ é app clone do original que pode apresentar riscos e incentivar conteúdos ilícitos

O que é TikTok 18+ e o que são esses APKs modificados?

O TikTok 18+ é um APK (Android Package Kit), um clone do app original, mas que possui modificações e não foi desenvolvido pelo ByteDance, empresa responsável pelo TikTok. Um APK é um arquivo compactado para distribuir e instalar um aplicativo no sistema Android.

No caso do TikTok 18+, ele utiliza o código-fonte original, mas com alterações que acabam fornecendo para os usuários recursos extras ou diferentes. Entretanto, como o TikTok 18+ foi desenvolvido por desconhecidos, ao aceitar a instalação de fontes de terceiros, os usuários devem estar cientes dos riscos que esse tipo de arquivo pode causar. Como não são distribuídos nas lojas oficiais de apps, o link de download pode estar hospedado em plataformas desconhecidas e podem vir contaminados com spywares, vírus e outros links maliciosos.

Quais as diferenças para o app original?

O TikTok 18+ possui a mesma interface do aplicativo original, com os recursos de curtir, comentar, salvar e compartilhar no WhatsApp. Além disso o APK possui funções adicionais, como fazer download dos vídeos e remover anúncios. Porém, a diferença mais significativa entre o TikTok 18+ e o original é que na versão APK não há nenhum tipo de moderação do conteúdo postado.

Isso pode ser prejudicial já que, sem a prática, pode haver estímulo ao compartilhamento de vídeos pornográficos e inapropriados, como incitação da violência, discursos de ódio e fake news. Vale lembrar que, nesta última sexta-feira (24), o governo federal brasileiro mandou a plataforma oficial remover conteúdos impróprios para menores de 18 - medida voltada para evitar a propagação desses tipos de vídeo.

Apesar do TikTok18+ possuir recursos extras, ele viola os termos e condições de uso do app orginal

Há riscos em baixar? Quais?

Todo APK modificado pode apresentar risco de segurança ao celular e a seus dados pessoais, pois no processo de instalação é necessário ativar a opção “Instalar Apps Desconhecidos”. Com este procedimento o dispositivo, fica suscetível a programas maliciosos - que, além de infectar o sistema operacional, podem acessar informações pessoais dos usuários.

Isso porque, segundo analistas de segurança da empresa PSafe, "assim como aplicativos falsos disponíveis em lojas, o APK modificado também pode agir como um malware". De acordo com os especialistas, o que causaria esses danos seriam "trechos maliciosos do arquivo", que colocam em risco "a segurança dos dados do dispositivo." Os aplicativos disponíveis nas lojas oficiais, como Play Store e AppStore passam por mecanismos de verificação de segurança, que garantem mais controle e vigilância do que os APKs modificados desenvolvidos por desconhecidos.

Por fim, instalar o TikTok18+ pode ainda levar ao banimento definitivo ou temporário de sua conta na plataforma, já que o APK viola os termos e condições de uso do aplicativo.

Baixei o app. Como posso me proteger?

Caso já tenha instalado o APK TikTok18+ em seu dispositivo, é recomendado baixar um antivírus no aparelho e realizar varreduras regulamente para identificar arquivos maliciosos que estejam escondidos. Os especialistas da PSafe indicam apps como dfndr security e o dfndr enterprise. Alguns antivírus permitem escanear aplicativos de Android em formato APK, facilitando a identificação de ameaças em determinados programas e removendo-os do aparelho.

Usuários com APKs modificados devem realizar varreduras constantes no aparelho

