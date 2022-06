Oi entra na IPTV com nova modalidade do Oi Play; Globo está presente

A Oi anunciou o Oi Play TV, uma nova modalidade do serviço de streaming com canais de TV ao vivo. A oferta concorre diretamente com o recém-lançado Claro TV+, além dos já conhecidos Vivo Play e DirecTV Go. Na prática, o assinante consegue ver conteúdo dos canais lineares da televisão por assinatura e também títulos sob demanda, no melhor estilo Netflix. Trata-se de mais um movimento de uma operadora de telecomunicações no sentido de se tornar um hub audiovisual.