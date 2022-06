Opções smart para montar uma cozinha prática e conectada

Uma cozinha inteligente, repleta de dispositivos conectados, é um avanço enorme em termos de praticidade, economia, segurança e acessibilidade. O consumidor encontra cada vez mais eletrodomésticos e eletroportáteis smart no mercado, como forno elétrico , cooktop, micro-ondas, airfryer e geladeira, entre outros. O Shoptime fala um pouco sobre as novidades e as possibilidades para montar uma cozinha smart completa.

Geladeira pode ser hub central

Uma geladeira smart é um enorme desejo para quem está planejando sua casa inteligente. Os eletrodomésticos conectados podem ser monitorados e comandados por app no celular e integrados com assistente de voz. É possível ajustar a temperatura do refrigerador e do freezer separadamente, além de acionar modos de funcionamento especial, como Turbo Freezer e Compras, para os produtos que estão chegando do supermercado.

Modelos topo de linha com tela na porta, além de permitirem visualizar o interior da geladeira por câmeras, podem se tornar um hub de controle dos dispositivos conectados, integrado com o assistente virtual que os moradores utilizam. Ou seja, os moradores poderão dar comandos de voz através da geladeira smart. A tela ainda pode exibir recados, vídeos, previsão do tempo, agenda e listas de compras, além dos itens armazenados.

Lado quente da cozinha

Começam a chegar por aqui opções de fogão, forno elétrico, cooktop e micro-ondas smart. Em comum, esses equipamentos oferecem maior eficiência energética, conectividade e integração com app e assistente de voz. Outro ponto são os sistemas de desligamento, visando mais segurança na cozinha.

Fogões e fornos inteligentes podem ser monitorados e desligados à distância e avisam, com notificação no celular, se o usuário esqueceu o equipamento ligado. Eles contam com sensores mais modernos e comandos digitais, que permitem uma regulagem mais precisa da temperatura no forno e da chama nas bocas.

Existem opções de forno elétrico para todos os perfis e cozinhas, dos modelos portáteis aos equipamentos maiores para bancada ou para embutir na marcenaria. E lá fora, já existem modelos smart de todas essas categorias.

Esses equipamentos conseguem dar conta de qualquer receita que pede tempo de forno, sem prejuízo na comparação com um fogão ou forno a gás. E por não exigir ligação de gás, existe mais liberdade para instalação.

Entre as maiores vantagens, está a precisão para ajustar a temperatura e o tempo de cozimento, o que proporciona assados por igual, com resultados mais próximos do ideal. Nos equipamentos smart que encontramos, há diferentes recursos, como convecção e ventilação (para espalhar o calor por todo o forno e esfriá-lo mais rapidamente), funções de vapor, grill, airfryer e manter aquecido, além de sistema de segurança e desligamento automático.

Cada vez mais, os fornos elétricos de embutir são combinados com micro-ondas em uma "torre quente" da cozinha, abrindo espaço de bancada para um cooktop a gás ou de indução. E o consumidor também vai encontrar esses outros dois eletrodomésticos em modelos smart em breve.

Em micro-ondas smart, as inovações incluem controle eletrônico mais preciso da potência e temperatura, para que os alimentos sejam aquecidos ou descongelados por igual, e cozimento inteligente, utilizando dados de milhares de testes da fabricante para realizar o processo da melhor forma, buscando um resultado perfeito.

Airfryer e liquidificador inteligentes

Assim como outros eletrodomésticos inteligentes, as airfryers smart ficam conectadas ao Wi-Fi doméstico e podem ser controladas à distância, com app do fabricante instalado no celular ou tablet e com integração com assistentes de voz.

Um modelo de airfryer smart já disponível no mercado nacional apresenta tela sensível ao toque, alertas sobre os processos de cozimento e envia notificação, para que os usuários possam preparar suas receitas sem se preocupar em perder o timing.

Deixando os alimentos dentro da fritadeira inteligente, é possível escolher uma receita, enviá-la para a airfryer e monitorar o progresso à distância, para chegar em casa com tudo pronto para servir. Esse modelo conta também com recurso de manter aquecido por até 30 minutos. Há ainda uma lista de preparos personalizados e acervo de receitas da marca, com suporte passo a passo pelo app.

Um liquidificador disponível no Brasil apresenta a tecnologia Smart Control, que promete aproveitar 100% dos nutrientes dos alimentos processados. Segundo a marca, o aparelho consegue identificar o tipo de alimento colocado no copo, de acordo com a quantidade e densidade, para ativar ciclos pré-programados de funcionamento. O resultado é o melhor aproveitamento dos alimentos e um resultado com a textura ideal.

Já os liquidificadores smart que encontramos no Exterior, além de conectividade com Wi-Fi e integração com assistente, prometem vir com recursos inteligentes para um processamento perfeito dos alimentos, e ainda conseguem manter o preparo aquecido.

Por fim, em nome da segurança, é possível investir em câmeras, sensores de abertura de portas e janelas e detectores de vazamento de gás que ficam conectados com o celular dos moradores e enviam alertas em tempo real, em caso de ocorrências.

