Overwatch 2 ganha data de lançamento e terá modos PvP de graça; veja trailer

Durante o evento foi possível ver um pouco da nova gameplay do jogo em vários mapas, inclusive o novo mapa no Rio de Janeiro que mistura casas coloridas em uma favela com restaurantes no nível da calçada. Alguns personagens apresentaram novos designs e também movimentos, como é o caso de Tracer e Bastion, que agora não ficará mais estático em sua segunda forma. O evento mostrou também a 34ª nova heroína de Overwatch, a Rainha Junker, líder da área conhecida como The Pitt na Austrália, de onde vieram Junkrat e Roadhog.