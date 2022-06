Overwatch 2 terá segundo beta aberto ainda em junho; veja detalhes

Overwatch 2 vai receber seu segundo beta aberto no dia 28 de junho, conforme anunciou a Blizzard nesta terça-feira (14). As inscrições começam já na próxima quinta-feira (16), e, diferentemente do primeiro beta, de abril, jogadores de console também poderão testar o título, com excessão dos usuários de Nintendo Switch . Os interessados podem se registrar no novo beta para jogar no PC via Battle.Net , PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One e Xbox Series X / S .

Além de ser o dia de abertura das inscrições, quinta-feira (16) também contará com uma transmissão dos desenvolvedores de Overwatch trazendo mais detalhes da sequência do FPS e divulgando novas informações a respeito do beta. A live ocorrerá nos canais oficiais do PlayOverwatch na Twitch e no YouTube à partir das 14h, no horário oficial de Brasília.

1 de 2 Beta de Overwatch 2 começa no dia 28 de junho — Foto: Divulgação/OverwatchBrasil Beta de Overwatch 2 começa no dia 28 de junho — Foto: Divulgação/OverwatchBrasil

Ainda não se sabe ao certo se como será o processo de inscrição desse beta no Overwatch 2 e nem se todos os jogadores registrados terão sua vaga assegurada. Vale lembrar que o processo para se inscrever no primeiro beta consistia em utilizar sua conta Battle.Net para realizar o registro ou assistir transmissões específicas na Twitch para tentar liberar o acesso. A expectativa é de que o processo seja semelhante e que participantes do primeiro teste já tenham sua vaga garantida no dia 28 de junho, mas nada foi confirmado pela desenvolvedora ainda.

A Blizzard também mencionou que o beta contará com algumas novidades. A principal delas será a possibilidade de jogar com a Rainha Junker, a nova heroína tank anunciada para a sequência de Overwatch. Ainda foi informado que os jogadores terão a oportunidade de testar um novo mapa, mas não se sabe ainda qual será essa arena.

2 de 2 Jogadores poderão testar a Rainha Junker no beta do dia 28 de junho — Foto: Reprodução/PlayOverwatch Jogadores poderão testar a Rainha Junker no beta do dia 28 de junho — Foto: Reprodução/PlayOverwatch

O Overwatch 2 será lançado para PC e consoles no dia 4 de outubro de 2022. Essa informação foi revelada no último domingo (12) durante a Xbox & Bethesda Showcase, evento esse que também anunciou a própria Rainha Junker. O destaque, no entanto, foi a confirmação de que o FPS será gratuito em seus modos PVP (Player vs Player). Além disso, jogadores que compraram o primeiro Overwatch receberão gratuitamente o Pacote de Fundador de Overwatch 2 com dois visuais e surpresas que serão anunciadas em outro momento.