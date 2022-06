Persona 5 Royal ganha data de lançamento para Nintendo Switch

👉 Quais as melhores classes de personagens para RPG ? Opine no Fórum do TechTudo

Em Persona 5 Royal, jogadores controlam um grupo de adolescentes em Tóquio, no Japão, que descobrem um poder misterioso dentro deles, as Personas. Eles utilizam sua nova habilidade para adentrar um reino subconsciente chamado Metaverse e ajudar aqueles que foram corrompidos pelas sombras. O grupo se intitula Phantom Thieves of Heart, ladrões que roubam as emoções negativas do coração das pessoas para que eles se tornem melhores. A versão Royal adiciona novas cenas, novos locais para visitar e uma nova personagem ao grupo, Kasumi Yoshizawa.