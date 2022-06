Pesquisadores descobrem falha 'incorrigível' em chip da Apple

Geralmente, quando um programa malicioso tenta injetar códigos na memória do dispositivo, ele precisa saber esse código de autenticação de ponteiro para ter sucesso. Caso o código esteja incorreto, o programa trava e o PAC é alterado. Os pesquisadores conseguiram criar um ataque que burla esse mecanismo de travamento do programa e consegue descobrir o código de autenticação de ponteiro.

Eles se aproveitaram de uma característica dos chips com arquitetura ARM chamada execução especulativa: basicamente, esses processadores executam funções antes mesmo de elas serem requisitadas (ou não), a fim de tornar as tarefas mais rápidas. Ou seja: o processador já está preparado para algumas ações possíveis do usuário antes mesmo de elas serem realizadas.

Por si só, o ataque PACMAN não é capaz de invadir o sistema do computador. O chip M1 possui diversas camadas de proteção, e a última delas é o PAC. Assim, o PACMAN só será útil caso um programa malicioso já tenha quebrado todas as outras camadas e precise derrotar a proteção da autenticação de ponteiro. O ataque PACMAN será responsável apenas por quebrar a última barreira de segurança para esse programa malicioso.

Ao site TechCrunch, o porta-voz da Apple Scott Radcliffe, enviou uma nota. Ele disse que agradece aos pesquisadores pela colaboração na prova de conceito para avançar no entendimento sobre essas técnicas. Disse, ainda, que de acordo com as análises da equipe da Apple, juntamente com os detalhes compartilhados pelos pesquisadores do MIT, eles concluíram que esse problema não coloca nenhum usuário a um risco imediato e que esse ataque é insuficiente para quebrar toda a segurança do sistema operacional.