Pokémon Go terá evento de aniversário com Pikachu e Charizard especiais

Pokémon Go vai celebrar seu 6º aniversário em um evento especial gratuito com versões comemorativas de Charizard e Charmeleon com chapéu de festa e Pikachu com fantasia de bolo. A evento começará a partir do dia 6 de julho às 10h, horário de Brasília, e irá até 12 de julho às 20h, com maior chance de capturar alguns Pokémon iniciais e mais. Haverá ainda bônus extras se usuários na Pokémon Go Fest: Berlim, que será realizada entre os dias 1º e 3 de julho na Alemanha, alcançarem certas condições de Ultradesbloqueio. Pokémon Go está disponível de forma grátis para celular Android e iPhone (iOS).