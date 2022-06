Pokémon Scarlet e Violet ganham data de lançamento e novos monstros

Pokémon Scarlet e Violet ganharam data de lançamento para 18 de novembro, segundo a Nintendo . A informação foi anunciada nesta quarta-feira (1) em um novo trailer que mostrou novos monstrinhos, criaturas lendárias e gameplay do jogo. Uma das maiores novidades do game para Nintendo Switch é o suporte a um grande mundo aberto e um modo multiplayer cooperativo para até quatro pessoas, que permitirá explorar com seus amigos, não limitado apenas a batalhas.

Segundo a produtora The Pokémon Company, Pokémon Scarlet e Violet serão os primeiros jogos da série de RPG com um mundo realmente aberto, onde jogadores poderão explorar livremente em qualquer direção sem serem limitados ou guiados pelos eventos da história. A presença do modo multiplayer cooperativo também permitirá que até quatro amigos se unam para explorar esse novo mundo juntos. Será possível batalhar contra seus amigos, capturar alguns novos pokémon juntos e trocarem os monstrinhos que já têm.

Os novos lendários com aparência de dragão serão Karaidon (vermelho) em Pokémon Scarlet e Maraidon (roxo) em Pokémon Violet. Ambos viverão em picos isolados no meio do oceano próximos à costa da região. Cada Pokémon lendário irá também estampar a caixa de seu respectivo jogo. Entre outras novidades o trailer exibe ainda os novos mentores do jogo: Professora Sada em Scarlet e Professor Turo em Violet. Também foram mostrados alguns novos monstrinhos como o elétrico Pawmi, o porco tipo Normal Lechonk e o Pokémon tipo Grama/Normal Smoliv.

