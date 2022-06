Positivo anuncia fechadura inteligente com abertura por aproximação

A Positivo anunciou, nesta quinta-feira (2), o lançamento da Smart Fechadura, uma fechadura de porta acionada via smartphone. A principal opção de destravamento é a de aproximação por Bluetooth, em que a porta destrava sem precisar tirar o celular do bolso. O dispositivo ainda pode ser integrado à central inteligente do imóvel via Wi-Fi. Desse modo, também é possível destravar a porta quando estiver longe de casa ou mesmo conferir se ela está trancada usando o smartphone. O produto já está à venda e pode ser encontrado nas lojas por R$ 1.199.

A Smart Fechadura ainda é compatível com os assistentes de voz Amazon Alexa e Google Assistente, e pode ser programada para funcionar junto com outros dispositivos inteligentes. Por exemplo, se a residência também contar com luzes e ar-condicionado smart, é possível ligá-los ou desligá-los automaticamente sempre que a porta for aberta ou fechada.

2 de 3 Smart Fechadura Positivo destrava portas usando a conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Positivo Smart Fechadura Positivo destrava portas usando a conexão Bluetooth — Foto: Divulgação/Positivo

Porém, caso o consumidor não conte com uma central inteligente em casa, ele só poderá usar o acionamento padrão via Bluetooth. Quando essa opção é ativada, a fechadura consegue detectar a proximidade do smartphone e, assim, a porta é destravada automaticamente.

A Positivo ainda oferece como opção o Kit Smart Fechadura, em que vem inclusos uma Smart Hub, que conecta os dispositivos da casa ao Wi-Fi, e um sensor de abertura. Com o sensor, a porta se tranca imediatamente ao fechar, garantindo mais comodidade. O kit é vendido por R$ 1.399.

Segundo a empresa, a Smart Fechadura tem como diferencial o fato de ser simples de instalar, pois é compatível com diversos modelos de fechaduras de portas do Brasil. Basta uma chave de fenda ou chave Phillips para efetuar a troca, sem necessidade de fazer buracos extras ou mudar a estrutura da porta.

3 de 3 Smart Fechadura Positivo é compatível com modelos de fechadura brasileiros — Foto: Divulgação/Positivo Smart Fechadura Positivo é compatível com modelos de fechadura brasileiros — Foto: Divulgação/Positivo

Além disso, como medida de segurança, o produto vem com uma chave física que permite abrir a porta em casos excepcionais. Assim, não há risco de ficar preso dentro ou fora de casa quando houver queda de luz ou quando a bateria acabar.

A bateria tem autonomia de até seis meses e é carregada por meio de um cabo USB-C. A versão do Bluetooth é a 5.0 e conta com padrão de segurança com criptografia Advanced Encryption Standard (AES).

