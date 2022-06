Produtos inteligentes que ajudam a preservar o meio ambiente

Eletrodomésticos e eletrônicos costumam evoluir para versões mais econômicas e eficientes - e essa é uma realidade, especialmente, dos dispositivos inteligentes. Consumindo menos energia, e no caso de lava-louças e lavadora de roupas, menos água e sabão, esses produtos acabam por ajudar a reduzir o gasto de recursos e o planeta respira um pouco mais aliviado. O Shoptime fala mais a seguir.

Melhorar a eficiência energética dos lançamentos é um ponto em que os fabricantes costumam investir mais na pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias.

No caso de lavadoras e máquinas lava e seca, de forma geral, quanto mais novos os equipamentos, mais eficientes e menos gastões eles são, com evoluções que chegam até o design do tambor e a entrada de sabão e amaciante. Assim, equipamentos mais modernos e inteligentes saem de fábrica com recursos para fazer lavagens melhores gastando menos recursos.

Um exemplo são as máquinas de lavar roupa com motores eletrônicos Inverter. Diferentemente dos motores tradicionais, que ligam e desligam durante o funcionamento, os motores Inverter nunca se desligam completamente. Eles têm uma operação contínua e estável, de forma que o equipamento alcança velocidade mais rapidamente.

Além de melhorar as lavagens e reduzir o consumo de energia, essas máquinas acabam apresentando maior durabilidade, devido a um funcionamento mais eficiente do motor e da não-utilização de peças como polias e correias, que apresentam maior degradação com o tempo de uso.

Segundo as marcas, o consumo de energia de máquinas com motor Inverter é quase 40% menor, na comparação entre lavadoras de mesma capacidade, mas com motor tradicional.

O mesmo vale para geladeiras, microondas e aparelhos de ar-condicionado com motor Inverter: funcionamento mais eficiente e menor consumo de energia.

Nas lavadoras, há ainda um esforço para promover economia de água, que também pode chegar a 40%, na comparação com eletrodomésticos mais antigos, segundo os fabricantes. Modelos novos contam com sensores para detectar o peso das roupas e calcular a real necessidade de água nas lavagens, equilibrando a entrada e saída durante todo o ciclo escolhido.

Existem máquinas com sensores que analisam a água resultante do primeiro enxágue. O equipamento inteligente determina se precisa alterar o ciclo de lavagem, aumentando ou reduzindo a entrada de água no tambor, além de modificar os movimentos, ao perceber que as peças estão mais ou menos sujas.

Há ainda máquinas smart ainda mais avançadas e que contam com recursos de inteligência artificial. Elas detectam o tipo de tecido das roupas colocadas no tambor para sugerir programas específicos de lavagem, a fim de melhorar a performance, entregar roupas mais limpas e preservar os tecidos por mais tempo.

Lava-louças smart

Lava-louças ajudam a economizar água e não provocam um grande impacto na conta de luz. De acordo com fabricantes, o consumo de água com uma máquina de lavar pode ser seis vezes menor do que limpar pratos, talheres e copos na torneira da pia.

No Exterior, algumas marcas já apresentam lava-louças smart que, além das possibilidades de conectividade, também têm foco em maior rendimento energético e menor uso de recursos, falando de água e sabão.

Aqui no Brasil, ainda não temos lava-louça inteligente e conectada. Mas alguns modelos mais modernos já incorporam recursos e tecnologias dos equipamentos smart, em especial, para entregar um desempenho perfeito com menor consumo de energia, de água e de sabão.

Um modelo nacional apresenta a função Smart Sensor, um ciclo que identifica a quantidade de louças e analisa o nível de sujeira nas peças, a fim de ajustar automaticamente o melhor ciclo de lavagem, melhorando a performance e aproveitamento dos recursos da máquina.

Outros dispositivos inteligentes

No processo de buscar economia de recursos e maior sustentabilidade na sua casa inteligente, dois investimentos que são compensados no médio prazo são a instalação de um sistema de energia solar e de aquecedor solar para água.

Falando de dispositivos mais fáceis de utilizar, você pode apostar em tomadas inteligentes, ou smart plugues, que fazem o monitoramento do consumo de energia, para os equipamentos que podem ser desligados ou que têm tomadas em locais de difícil acesso. É possível programar horários ou acionar via app no smartphone ou assistente de voz, para ligar ou desligar o fluxo de energia.

Outro ponto é a iluminação. O consumidor encontra lâmpadas smart fáceis de instalar em luminárias e bocais comuns do mercado, do tipo E27, mas também G9 ou GU10, chamadas de mini-lâmpadas e dicróicas, respectivamente; e também plafons smart em LED de sobrepor ou embutir; e fitas de LED com conector inteligente, para serem utilizadas na marcenaria ou outros pontos da decoração.

As lâmpadas LED inteligentes têm alta durabilidade e chegam a ser mais econômicas do que as tradicionais, em razão da dimerização. Conectadas ao Wi-Fi, elas podem ser controladas pelo aplicativo do fabricante ou pelo seu assistente virtual.

Para ambientes com sistema de iluminação já instalado, a alternativa está nos interruptores smart, que são controlados manualmente, por app ou por voz via assistente, sem precisar trocar as luminárias ou lâmpadas.

