PS5 Slim? YouTuber cria versão 'caseira' do console com 2 cm de altura

O PS5 Slim criado pelo YouTuber Matthew Perks do canal DIY Perks reduz incrivelmente o tamanho do modelo original — Foto: Reprodução/DIY Perks

Após desmontar o console e remover a fonte de energia o PlayStation 5 continua com 5,5 cm de altura. A maior parte é ocupada por dissipadores, grandes peças de metal que espalham o calor do processador em uma superfície maior para serem resfriadas pelo fluxo de ar. Segundo o YouTuber , o processador do PS5 gera aproximadamente o mesmo calor de um fogão em fogo baixo em uma superfície muito pequena. Para resfriar o processador e outros componentes, Matt se inspirou nos PCs gamer com refrigeração à base de água.

Para isso, foi necessário converter um waterblock de PC em algo compatível com um PS5 e produzir novas placas internas seladas para que a água pudesse passar. As placas foram feitas com chapas de cobre que custaram mais da metade do preço do PS5, um valor de 238,93 libras, equivalente a R$ 1.495, aproximadamente.