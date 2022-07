Qualcomm se atrapalha e revela evento de novo Snapdragon antes da hora

Atualmente a Qualcomm faz o trabalho de promover o Snapdragon 8 Plus Gen 1, anunciado em maio. O componente foi projetado para ser uma versão melhorada do Snapdragon 8 Gen 1. Isso significa que o chip vem com clocks mais altos e uma GPU aprimorada para garantir ainda mais desempenho com gráficos. É esperado que o Xiaomi 12S surja com este processador. Detalhes de ficha técnica vazaram recentemente.