Quando lança Overwatch 2? Saiba o que esperar do jogo de tiro da Blizzard

Desde seu anúncio em novembro de 2019, Overwatch 2 vem lentamente apresentando novidades à comunidade. O novo jogo de tiro em primeira pessoa da Blizzard ainda não tem data de lançamento confirmada, mas a expectativa é de que ele chegue em algum ponto de 2023. Com um novo evento de transmissão online confirmado para o dia 16 de junho, a desenvolvedora vai compartilhar mais detalhes sobre o desenvolvimento do game nos próximos meses, incluindo informações sobre o novo beta PvP.

1 de 5 Com cores vibrantes, Rio de Overwatch 2 tem inspiração nas ruas e favelas da Cidade Maravilhosa; veja mais novidades — Foto: Divulgação/Blizzard Com cores vibrantes, Rio de Overwatch 2 tem inspiração nas ruas e favelas da Cidade Maravilhosa; veja mais novidades — Foto: Divulgação/Blizzard

👉Qual é o melhor jogo de FPS online e gratuito? Opine no Fórum do TechTudo

Novos mapas

Sete localizações já foram confirmadas como novos mapas para Overwatch 2. Dentre eles, Rio de Janeiro aparece como a localidade que mais chama a atenção da comunidade brasileira. Anunciado em maio de 2021, o mapa brasileiro foi confirmado como do tipo Híbrido: num primeiro momento, o time atacante deve capturar um ponto de controle para, depois, conduzir a payload pelas ruas e favelas do mapa, que conta com locais nomeados em português.

2 de 5 Overwatch 2 ainda não tem data de lançamento confirmada pela Blizzard, mas é esperado para 2023; Rio e Nova York terão mapas no game — Foto: Divulgação/Blizzard Overwatch 2 ainda não tem data de lançamento confirmada pela Blizzard, mas é esperado para 2023; Rio e Nova York terão mapas no game — Foto: Divulgação/Blizzard

Além do Rio, os mapas já confirmados de Overwatch 2 são Nova York, Toronto, Roma, Monte Carlo e Gotemburgo, além de uma cidade ainda não revelada da Índia. Até agora, a comunidade já teve acesso, durante os períodos de beta, a Nova York, Toronto, Roma e Monte Carlo.

Ainda não há informações sobre a presença de todos os mapas da primeira versão de Overwatch na sequência. Durante o teste beta, oito mapas do primeiro game puderam ser testados pela comunidade, com as modificações feitas pela Blizzard. São eles: Dorado, Eichenwalde, Ilios, King’s Row, Torre Lijiang, Oásis, Rota 66 e Observatório: Gibraltar.

Personagens confirmados

Dentre os personagens já confirmados para o game, a atenção certamente vai para a canadense Sojourn, primeira heroína anunciada pela Blizzard. Natural de Toronto, Sojourn é da classe DPS (dano por segundo) e traz consigo habilidades que envolvem movimento, controle e boa capacidade de dano.

3 de 5 A canadense Sojourn é a primeira heroína nova anunciada para Overwatch 2 — Foto: Divulgação/Blizzard A canadense Sojourn é a primeira heroína nova anunciada para Overwatch 2 — Foto: Divulgação/Blizzard

Sua arma, a Railgun, dispara projéteis em alta velocidade com o botão esquerdo do mouse. Quando atingem um alvo, os projéteis geram energia, que é usada para disparar um único tiro (do tipo hitscan) de alto dano usando o botão direito do mouse. A canadense também possui a habilidade Power Slide, que a faz deslizar na direção em que o usuário está se movimentando, ganhando bônus de velocidade de movimento. Power Slide também pode ser cancelada com um salto, resultando em um pulo alto.

Ela também traz consigo Disrupt Shot, habilidade em que lança um projétil de energia para causar dano e diminuir a velocidade de movimento dos inimigos pegos na área de efeito. Já sua Ultimate, Overclock, permite que ela ganhe energia com a Railgun durante um curto período de tempo. Além disso, enquanto Oveclock está ativa, os tiros carregados de sua arma ganham a capacidade de penetrar inimigos atingidos, podendo causar dano em área.

4 de 5 Habilidades de Sojourn, nova DPS de Overwatch 2, incluem movimentação, dano e controle — Foto: Divulgação/Blizzard Habilidades de Sojourn, nova DPS de Overwatch 2, incluem movimentação, dano e controle — Foto: Divulgação/Blizzard

Já dos personagens presentes em Overwatch, todos eles foram confirmados para a sequência. Isso significa que, além de Sojourn e dos prováveis novos heróis que serão novidade no segundo game, a comunidade pode esperar o retorno de seus DPSs, Tanques e Suportes favoritos, como Tracer, Genji, Lúcio, Mercy, D.VA e Reinhardt. Os heróis do primeiro game terão visual atualizado e mudanças em seu kit de habilidades para se adaptar ao novo título.

Novidades de gameplay

A maior novidade na jogabilidade anunciada até o momento é a redução do tamanho dos times, que passam a contar com cinco jogadores cada, ao invés de seis. O primeiro objetivo da mudança é facilitar a compreensão dos jogadores ao reduzir a quantidade de informações e efeitos presentes na tela. Ela também visa o aumento do impacto individual dos jogadores na partida, fazendo com que cada um dos membros do time possa sentir uma contribuição maior com os times reduzidos.

5 de 5 Times de Overwatch 2 serão compostos por cinco ao invés de seis jogadores — Foto: Divulgação/Blizzard Times de Overwatch 2 serão compostos por cinco ao invés de seis jogadores — Foto: Divulgação/Blizzard

A mudança fará com que a composição de times agora traga dois Suportes, dois DPSs e apenas um Tanque. Isso, consequentemente, irá levar a mudanças no balanceamento das classes para que a jogabilidade se mantenha harmoniosa. Uma dessas mudanças anunciadas pela Blizzard é a presença de habilidades passivas específicas para cada classe.

Heróis DPS agora terão um bônus de velocidade de movimento, enquanto Suportes receberão regeneração automática de vida quando não sofrerem dano por alguns segundos. Já os Tanques terão a duração de knockback reduzida, e inimigos que os atingirem gerarão menos carga para seus Ultimates.

Outra novidade anunciada para a jogabilidade é Push, novo modo de jogo. Nele, os dois times se enfrentam em um mapa simétrico, e devem lutar pelo controle de uma payload no centro do mapa. Ambas as equipes podem assumir o controle do robô a qualquer momento, e semelhante a um jogo de cabo de guerra, a equipe que tiver empurrado o objetivo para mais perto da base inimiga vence. Os novos mapas Roma e Toronto trazem Push como seu modo de jogo.

Novas informações