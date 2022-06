Queixas contra propaganda excessiva fazem Google desativar recurso

O RCS é um tipo de SMS turbinado, que seria a arma do Android contra o WhatsApp e o Telegram , por trazer os mesmos recursos. O serviço permite o uso de emojis, imagens e outros símbolos e faz a cobrança na franquia de dados do celular, e não por mensagem enviada, como é o sistema antigo de texto.

Ao site Gadgets360, um representante do Google confirmou a suspensão dos anúncios por RCS e explicou o motivo: “Estamos cientes de que algumas empresas estão abusando de nossas políticas anti-spam para enviar mensagens promocionais a usuários na Índia. Estamos desativando esse recurso enquanto trabalhamos com o setor para melhorar a experiência dos usuários.”

A política de uso do Google prevê que o espaço seja usado por empresas cadastradas e verificadas para falar com seus clientes cativos. No entanto, várias delas estavam disparando propagandas não solicitadas.

As mensagens do tipo RCS são uma realidade lá fora. No entanto, a implementação do serviço se arrasta há anos no Brasil. Não há qualquer previsão de que ele comece de fato a operar. Em teoria, qualquer celular Android com sistema atual possui suporte à ferramenta de chat.