QuintoAndar chega a 22 novas cidades; saiba quais são e como usar

O QuintoAndar expandiu sua área de atuação e agora está disponível em mais 22 cidades do Brasil. Os novos municípios pertencem aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Goiás e Espírito Santo (confira a lista completa mais abaixo). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (15), e a plataforma já está disponível para os moradores destas localidades, possibilitando o aluguel de imóveis pelo computador ou pelo celular, por meio do app para Android e iPhone (iOS).