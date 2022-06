Recarga lenta? Carregador mais rápido do mundo estaria quase pronto

A fabricante chinesa de celulares Vivo pode ser a primeira empresa a lançar um carregador de bateria de 200W, que pode chegar ao consumidor junto com o lançamento do telefone iQoo 10 Pro. Seria o mais veloz componente deste tipo no mundo.

A recarga ultrarrápida é aguardada desde o primeiro semestre de 2021, quando a Xiaomi anunciou o dispositivo que ia de zero a 100% em até oito minutos. No entanto, até agora não chegou ao mercado nenhum equipamento que verdadeiramente produza este salto na velocidade da recarga.

O iQoo 9 tem compatibilidade com o carregador de 120W, o maior da chinesa Vivo

A informação sobre o novo carregador da marca chinesa Vivo – que não tem qualquer vínculo com a empresa de telefonia brasileira – foi divulgada nesta segunda-feira (06) pelo The Times of India. Vale destacar que o atual iQoo 9 disponibiliza carregamento de “apenas” 120W.

De acordo com a publicação, o carregador ultrarrápido da Vivo para o sucessor iQoo 10 Pro teria a combinação de 20V com 10A, chegando à tal saída de 200W. A nova linha de celulares ainda aceitaria adaptadores mais fracos, de 120W, 80W e 66W, por exemplo.

A Xiaomi anunciou o seu protótipo de um carregador ultrarrápido de 200W com o nome HyperCharge em junho de 2021. Porém, nenhum de seus lançamentos posteriores vieram com o referido acessório, nem mesmo o seu mais recente modelo topo de linha, o Xiaomi 12, lançado no Brasil em maio de 2022 com preço nas alturas.

Linha de carregadores da Xiaomi tem modelo que promete recarga completa em menos de oito minutos

Um dos motivos do atraso para o real lançamento do produto deve ser o problema de desgaste da bateria, detectado pela própria Xiaomi. Testes indicaram que pode existir uma perda de 20% do desempenho após 800 ciclos de carga. Até o momento, o acessório mais rápido disponível da empresa é o Mi Turbo Charger, de 120W.

Vale lembrar que outras companhias entraram na corrida pelo carregador mais rápido do mundo. A Oppo e a Realme têm protótipos de 240W e 200W.

Com informações de The Times of India

