Red Flag: entenda significado do meme que tomou conta do Twitter

O emoji de bandeira vermelha (red flag, em inglês) é usado para chamar a atenção para algo que pode oferecer perigo. Sabendo disso, usuários do Twitter têm se apropriado do ícone para sinalizar situações, pensamentos ou mesmo características pessoais que são negativas. O meme da bandeira vermelha (🚩), entretanto, teria começado a partir de uma corrente no TikTok na qual deveria-se apontar características tóxicas em parceiros para alertar mulheres sobre os perigos de relacionamentos abusivos. Os posts eram assinalados com hashtag #RedFlags.

Dados do Google Trends , plataforma que monitora buscas na web, indicam que o uso da bandeira vermelha em publicações do aplicativo de vídeos curtos começou em outubro do ano passado. Desde então, o emoji virou meme e ganhou uma conotação menos séria e mais bem-humorada, sendo usado para sinalizar questões consideradas problemáticas pelo usuário. Nos últimos sete dias, as buscas por termos como "red flag significado meme" e "o que é red flag" voltaram a crescer.

No microblog, há tuítes que com a bandeira vermelha que englobam os mais variados temas, desde séries e músicas até esportes e política. Fãs da saga Harry Potter, por exemplo, publicaram " 'Não gosto de Harry Potter' 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩", como um indício de que pessoas que não apreciam os livros do bruxo são problemáticas ou pouco confiáveis.

Há também tuítes que afirmam " 'Não gosto de cachorros 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩' ", mostrando que é recomendado "fugir" daqueles que não gostam da companhia de um amigo de quatro patas. Resumidamente, qualquer tópico em que se ache algum problema pode ganhar um tuíte acompanhado do emoji.

Marcas famosas, como LinkedIn, Netflix e o próprio Twitter também entraram na brincadeira. Enquanto a rede social de negócios aproveitou o meme para ironizar publicações de empresas no site, o serviço de streaming usou a bandeirinha vermelha para fazer referência a atitudes de personagens de filmes do seu catálogo. A conta oficial do microblog, por sua vez, postou um tuíte bem-humorado sobre internautas que ainda não participam do Twitter.

Com informações de G1 e Mashable

