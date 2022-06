Redout 2 e Tartarugas Ninja são destaques nos lançamentos da semana

Redout 2 e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge são os destaques nos lançamentos dessa semana. Mas as corridas intensas antigravidade estilo arcade e o novo beat'em up dos heróis adolescentes mutantes com cascos não chegam às lojas sozinhos. Eles são acompanhados ainda pelas batalhas estratégicas de Starship Troopers - Terran Command, que será lançado após um atraso, os guerreiros sombrios de Skeleton Crew, o incomum RPG com temas adultos Omori, um game baseado na animação Overlord e mais. Confira todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e as plataformas nas quais estão disponíveis, a seguir.

1 de 9 Redout 2 traz corridas antigravidade em alta velocidade nos moldes de clássicos como F-Zero e Wipeout — Foto: Reprodução/Steam Redout 2 traz corridas antigravidade em alta velocidade nos moldes de clássicos como F-Zero e Wipeout — Foto: Reprodução/Steam

Redout 2 - 16 de junho - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

A sequência do game de corrida Redout presta tributo às clássicas séries de jogos de corrida arcade ultravelozes como F-Zero e Wipeout. No game, que se passa no ano de 2589, pilotos participam da liga Redout, onde são realizadas competições antigravidade em pistas magnéticas. Ao total, são 36 percursos em 10 localidades diferentes.

Jogadores poderão controlar 12 carros com total liberdade de movimento e boosts de velocidade em 6 modos de jogo diferentes, além do multiplayer online para até 12 pessoas. O título chega no próximo dia 16 para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

2 de 9 Redout 2 presta tributo às séries clássicas de corridas ultravelozes, como F-Zero e Wipeout — Foto: Divulgação/Steam Redout 2 presta tributo às séries clássicas de corridas ultravelozes, como F-Zero e Wipeout — Foto: Divulgação/Steam

O novo jogo das Tartarugas Ninja teve novidades divulgadas no evento digital Summer Game Fest 2022, como a data de lançamento, marcada para esta semana, multiplayer online e local para até 6 jogadores e a presença de Casey Jones como personagem jogável. O título segue os moldes dos clássicos jogos beat'em up das Tartarugas Ninja, onde o objetivo é andar pelas fases e bater em todos os inimigos que surgirem pela frente. No novo jogo, no entanto, a jogabilidade é mais moderna.

Além de Casey e das quatro tartarugas principais: Leonardo, Raphael, Donatello e Michelangelo, também é possível se divertir com o Mestre Splinter e a repórter April. O desenvolvimento está nas mãos da DotEmu, responsável por Streets of Rage 4. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge está disponível para Nintendo Switch por R$ 94,99 e estará disponível para assinantes do Xbox Game Pass sem custos extras.

3 de 9 O novo game das Tartarugas Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, trará multiplayer para até 6 jogadores e mais — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store O novo game das Tartarugas Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, trará multiplayer para até 6 jogadores e mais — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Starship Troopers - Terran Command - 16 de junho - PC

Inicialmente planejado para o final de março, o game baseado no livro e filmes Tropas Estelares sofreu um atraso e chega apenas esta semana para PCs. Nesse jogo de estratégia em tempo real, usuários controlarão seu próprio batalhão da Infantaria e terão que defender o planeta minerador Kwalasha contra hordas de insetos gigantes alienígenas.

Será preciso escolher onde posicionar suas unidades e se aproveitar de vantagens como terrenos altos e pontos de convergência para sobreviver, além de eliminar qualquer um que tenha mais de duas pernas. Starship Troopers - Terran Command está disponível para PC nas lojas digitais Steam e GOG por R$ 57,99 e na Epic Games Store por R$ 56,99.

4 de 9 Starship Troopers - Terran Command traz as batalhas do clássico filme Tropas Estelares como um jogo de estratégia — Foto: Reprodução/Steam Starship Troopers - Terran Command traz as batalhas do clássico filme Tropas Estelares como um jogo de estratégia — Foto: Reprodução/Steam

Neon White - 16 de junho - SW, PC

O novo game do criador de Donut County traz um FPS bem diferente, cuja data de lançamento também foi anunciada no evento digital Summer Game Fest 2022. No jogo, usuários entram no papel de um assassino que precisa combater uma invasão de demônios no céu, apenas com cartas como suas armas.

Cada uma delas tem dupla função: atacar ou ser descartada para permitir um novo movimento, como um pulo extra ou se lançar em uma direção. Cabe ao jogador decidir quando usar as cartas como arma para causar dano e quando usá-las para se locomover pelas fases. Neon White fica disponível para PC por R$ 51,99.

5 de 9 Em Neon White jogadores controlam um assassino que precisa decidir entre usar suas cartas como armas ou sacrificá-las para se locomover mais rápido — Foto: Reprodução/Steam Em Neon White jogadores controlam um assassino que precisa decidir entre usar suas cartas como armas ou sacrificá-las para se locomover mais rápido — Foto: Reprodução/Steam

Skeleton Crew - 16 de junho - PC

Skeleton Crew, game de ação em 2D, é ambientado no mundo sombrio de Karpathia, habitado por demônios, fantasmas, entre outras criaturas, e onde humanos são uma espécie em extinção. A última esperança da humanidade é o grupo de guerreiros "Yeoman Eldritch Extermination Team" especializado em, literalmente, chutar traseiros.

Além dos ataques tradicionais, os personagens podem chutar a retaguarda de seus inimigos para arremessá-los, bem como outros itens como barris, abóboras, crânios e o que mais encontrarem pelo caminho. Os jogadores podem curtir a aventura sozinhos ou em multiplayer cooperativo para até 4 pessoas.

6 de 9 Skeleton Crew é um jogo de ação para até 4 jogadores com uma curiosa mecânica de chutar o traseiro dos inimigos para usá-los como arma — Foto: Reprodução/Steam Skeleton Crew é um jogo de ação para até 4 jogadores com uma curiosa mecânica de chutar o traseiro dos inimigos para usá-los como arma — Foto: Reprodução/Steam

Omori - 17 de junho - PS4, SW

Este estranho jogo de RPG ao estilo Earthbound e Yume Nikki oferece uma aventura com temas adultos sob sua superfície colorida. Omori acompanha a história de um personagem em um mundo em preto e branco que passa a conhecer as cores quando desenvolve amizades. O game chega para PS4 e Nintendo Switch.

A história envolve descobrir o passado esquecido do personagem, com assuntos sérios como ansiedade, depressão e suicídio, então é sempre válido ressaltar que os jogadores devem estar cientes sobre possíveis gatilhos. Os gráficos também têm cores fortes que piscam para causar um efeito visual de desconforto, que pode ser danoso a alguns jogadores.

7 de 9 Omori é um jogo de RPG com temas sérios por baixo de uma aparência simpática e colorida — Foto: Reprodução/Steam Omori é um jogo de RPG com temas sérios por baixo de uma aparência simpática e colorida — Foto: Reprodução/Steam

Overlord: Escape from Nazarick - 16 de junho - SW, PC

Baseado na animação japonesa Overlord, Escape from Nazarick coloca jogadores no papel de uma das primeiras antagonistas da animação, Clementine, que acorda sem memórias na Grande Tumba de Nazarick. O game tem uma jogabilidade clássica "Metroidvania", inspirada por jogos como Metroid e Castlevania: Symphony of the Night, onde novas habilidades permitem explorar novos locais da tumba. Aos poucos, os jogadores irão recobrar memórias e habilidades de Clementine para descobrir como ela foi parar nos domínios do Overlord. O jogo fica disponível no Nintendo Switch por R$ 57,99, mas também terá versão para PC.

8 de 9 Overlord: Escape from Nazarick coloca jogadores no papel da vilã Clementine em um jogo estilo "Metroidvania" — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store Overlord: Escape from Nazarick coloca jogadores no papel da vilã Clementine em um jogo estilo "Metroidvania" — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Horgihugh and Friends - 16 de junho - SW

Publicado pela Aksys Games, Horgihugh and Friends é um jogo de nave em visão lateral com gráficos retrô e uma peculiaridade em sua jogabilidade: nele, os jogadores controlam dois aviões ao mesmo tempo. No mundo do game, houve um desarmamento geral da população ao final de uma guerra brutal, mas isso deixou o mundo sem defesas contra uma invasão alienígena dos Gozareanos. No papel dos pilotos Hugh e Figaro, jogadores irão voar com antigas aeronaves para enfrentar o exército inimigo. O jogo está disponível no Nintendo Switch por R$ 149,13.