Remake de Resident Evil 4 ganha data de lançamento no State of Play

No trailer é possível ver brevemente as novas versões do protagonista Leon S. Kennedy de Resident Evil 2 e Ashley, a filha do Presidente dos Estados Unidos. Toda a história do game gira ao redor de Ashley, que foi raptada e levada para uma vila isolada na Espanha. Leon, que se tornou um agente contra bioterrorismo, terá que resgatá-la a pedido do Presidente. O trailer mostra também um dos vilões mais marcantes da primeira parte do jogo, o gigante Bitores Mendez, que controla a vila inicial do jogo.