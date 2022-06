Resident Evil e Red Dead Redemption 2 estão mais baratos nesta semana

A loja digital do Xbox traz, por sua vez, jogos variados em seu catálogo, com destaque para Far Cry 6 , FIFA 22 e The Witcher 3: Wild Hunt , que ficaram mais baratos nesta semana. O TechTudo traz, nas linhas a seguir, as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira!

Aos entusiastas de jogos interativos de terror, a série The Dark Pictures Anthology, da Supermassive Games, está com grandes descontos no PC. Além disso, é possível economizar em títulos como Mass Effect Legendary Edition, No Man's Sky e It Takes Two, que levou o título de Jogo do Ano no The Game Awards de 2021. Veja, a seguir, os destaques da plataforma da Valve em jogos para PC: