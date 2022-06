Resident Evil Village terá DLC com nova história, modo Mercenaries e mais

Resident Evil Village teve seus novos DLCs revelados durante o evento Capcom Showcase, nesta última segunda-feira (13). As expansões são parte do pacote Winters' Expansion, que chega em 28 de outubro com uma nova história "Shadows of Rose", o modo Mercenaries e câmera em terceira pessoa. Na mesma data serão lançados ainda Resident Evil Village Gold Edition, edição com o jogo base e seus DLCs, e o game multiplayer Resident Evil Re:Verse, grátis para usuários que possuem o oitavo capítulo da franquia.