Roller Champions tem crossplay? Veja perguntas e respostas sobre o jogo

Roller Champions é um novo game de esporte da Ubisoft Montreal que apresenta um esporte fictício onde elementos de patinação Roller Derby são misturados com basquete. As partidas são disputadas online em arenas circulares em que dois times de três jogadores cada tentam marcar pontos ao arremessar uma bola em um arco. A seguir, veja as principais perguntas que usuários podem ter sobre o novo game, como quais as regras, se tem crossplay ou é possível jogar offline, além das plataformas em que está disponível.