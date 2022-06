Rosane Kaingang, ativista brasileira, ganha Doodle do Google

Rosane Kaingang, ativista descendente da etnia indígena Kaigang, oriunda da região sul do Brasil, é homenageada com um Doodle do Google nesta sexta-feira (3). Foi nesta data, mas em 1992, que ela iniciou sua trajetória pela garantia dos direitos indígenas, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco-92), no Rio de Janeiro. Rosane exerceu um papel significativo na conquista do acesso à educação e serviços médicos por esse grupo e foi uma das fundadoras do Conselho Nacional de Mulheres Indígenas do Brasil (CONAMI). Ela morreu aos 54 anos, em outubro de 2016.