RTX 2060 vs RTX 3060: compare as placas de vídeo Nvidia

Além disso, o suporte a essas tecnologias faz com que elas sejam competitivas com placas mais avançadas, mesmo sendo GPUs intermediárias. Abaixo, o TechTudo apresenta um comparativo dos modelos para te ajudar a definir qual a placa ideal para o seu setup.

As placas contam com especificações bem distintas, de modo que, mesmo pertencendo à linha RTX, correspondem a arquiteturas diferentes. Enquanto a RTX 2060 é uma placa de arquitetura Turing desenvolvida em 12 nm, a RTX 3060 é uma placa da arquitetura Ampere de 8 nm. Isso indica uma tendência de que o modelo mais novo seja mais eficiente.

No entanto, por ter um desenvolvimento com tecnologia mais moderna, a tendência é que a RTX 3060 seja mais eficiente, principalmente quando consideramos a litografia, que também é um fator que impacta bastante na eficiência dos componentes. As duas placas exigem ainda um conector de alimentação complementar de oito pinos.

As GPUs oferecem basicamente os mesmos recursos, uma vez que ambas contam com os Tensor Cores. Eles, por sua vez, permitem a implementação de recursos como Ray Tracing por meio de hardware, além do DLSS, que utiliza Deep Learning para aprimorar o desempenho das placas com resoluções mais elevadas.