RTX 3050 vs GTX 1660 TI: compare as placas de vídeo Nvidia

As placas GeForce GTX 1660 TI e RTX 3050 são duas opções de GPU que aparecem no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 1.750. Com um bom volume de memória, as duas placas têm promessa de desempenho de sobra para encarar jogos modernos em resolução Full HD. Enquanto a GTX 1660 TI é uma placa que já tem um certo tempo de mercado e aprimorou o que outras soluções de entrada da linha Turing ofereciam, a recém-chegada RTX 3050 é uma das placas mais modernas da fabricante, sendo ainda uma porta de entrada para novas tecnologias como Ray Tracing e DLSS .

Com uma boa diferença de tempo entre seus lançamentos, e até mesmo por pertencerem a linhas e gerações distintas, quem procura por um dos modelos pode ter dúvidas sobre em qual GPU investir. Para te ajudar a entender qual das placas da Nvidia é mais interessante para seu setup, o TechTudo apresenta a seguir um comparativo das especificações técnicas dos modelos.

1 de 3 GTX 1660 Ti pode encarar jogos modernos em Full HD com facilidade. — Foto: Divulgação/ Nvidia GTX 1660 Ti pode encarar jogos modernos em Full HD com facilidade. — Foto: Divulgação/ Nvidia

Especificações

Apesar da diferença de tempo entre os lançamentos das placas, GTX 1660 TI e RTX 3050 contam com especificações praticamente equivalentes. As placas possuem um core clock similar e utilizam a mesma tecnologia de memória, sendo duas opções com tecnologia GDDR6.

Os modelos possuem ainda um TDP muito similar, com uma diferença de apenas 10 W. Quando o assunto são os núcleos CUDA (CUDA cores), contudo, a RTX 3050 leva vantagem, tendo cerca de mil núcleos a mais que a GTX 1660 TI. Outra diferença fica por conta do suporte a tecnologias como Ray Tracing e DLSS, que também só está presente na placa mais nova.

Performance

Mesmo com as diferenças técnicas das GPUs, existe um certo equilíbrio de performance entre as placas, tendo ainda alguns cenários nos quais a GTX 1660 TI leva vantagem segundo testes de sites especializados. Um dos pontos nos quais a 1660 TI supera a RTX 3050 é na interface de memória, que é de 192 bits na placa GTX contra 128 bits na RTX.

Testes apontam que, em velocidade efetiva, a GTX 1660 TI chega a ter um desempenho 6% maior que a RTX 3050, o que não tende a impactar tanto na experiência. Mesmo com uma vantagem no desempenho, é preciso considerar que, por trazer uma arquitetura mais moderna e suportar o DLSS, a RTX 3050 pode acabar sendo mais eficiente principalmente em aplicações com suporte a tecnologias mais recentes.

2 de 3 RTX 3050 chegou em janeiro de 2022 ao mercado — Foto: Divulgação/Nvidia RTX 3050 chegou em janeiro de 2022 ao mercado — Foto: Divulgação/Nvidia

Consumo

Outra similaridade entre as placas é o consumo, uma vez que os modelos têm praticamente a mesma demanda por energia. Enquanto a GTX 1660 TI tem um TDP de 120 W, a nova RTX 3050 é uma placa de TDP de 130 W, ou seja, apenas 10 W de diferença.

Ambos os modelos utilizam apenas um conector de energia complementar com oito pinos segundo a fabricante. Para utilizar a RTX 3050, a fonte recomendada (PSU) é de 550 W, enquanto para a GTX 1660 TI, a recomendação é de uma fonte de 450 W.

Recursos

Sendo uma placa mais moderna, a RTX 3050 acaba oferecendo mais recursos, o que se deve principalmente por sua arquitetura mais recente. Por trazer os Tensor Cores, a RTX 3050 oferece suporte à tecnologia de Ray Tracing por hardware, o que deve trazer um impacto significativo em jogos e aplicações que exigem mais das placas para prover melhores visuais de iluminação.

O DLSS é outro diferencial da placa mais recente, sendo uma funcionalidade que pode fazer com que a GPU entregue mais desempenho mesmo em resoluções mais altas, utilizando Deep Learning para aprimorar a qualidade ou o desempenho de títulos que ofereçam suporte ao recurso. Um recurso que só está presente na GTX 1660 TI é o VR Ready, que nada mais é que a capacidade de executar aplicações em realidade virtual, o que é uma tendência com a promessa da expansão do metaverso.

3 de 3 Novos modelos de RTX 3050 anunciados durante CES 2022 — Foto: Reprodução/NVIDIA Novos modelos de RTX 3050 anunciados durante CES 2022 — Foto: Reprodução/NVIDIA

Preço e disponibilidade

Os dois modelos têm uma boa disponibilidade no mercado brasileiro, mas, por se tratar de uma placa lançada há mais tempo, a GTX 1660 TI aparece com uma variedade maior de modelos de diversas fabricantes e com um preço menor. A placa de entrada/intermediária da Nvidia aparece em ofertas a partir dos R$ 1.750 no varejo online, o que é um valor interessante quando consideramos a alta nos preços de componentes de hardware nos últimos anos.

Lançada em meio a uma escassez de componentes em todo o mercado, a RTX 3050 é uma solução de entrada da nova geração RTX da Nvidia, o que por sua vez acaba fazendo da placa uma porta de entrada para quem quer explorar tecnologias como o Ray Tracing. A placa de vídeo lançada em 2022 aparece por valores a partir dos R$ 2.399, o que é um preço alto para placas de entrada — mas não podemos esquecer do cenário no qual a GPU foi lançada.

Custo-benefício

A GTX 1660 TI pode entregar mais desempenho por um custo menor, o que acaba fazendo com que sua relação custo-benefício seja bem interessante. Por outro lado, a RTX 3050 oferece recursos que não estão presentes na GPU lançada em 2019, o que pode ser um diferencial para quem aprecia mais qualidade visual.

Desse modo, é preciso considerar que, em um cenário no qual a RTX 3050 apareça por preços mais próximos aos da GTX 1660 TI, talvez seja mais interessante considerar a placa mais nova. Atualmente, entretanto, com uma disparidade de preço grande e considerando o desempenho equivalente, a 1660 TI ainda parece ser uma opção mais atraente.

RTX 3050 vs GTX 1660 TI Especificações GTX 1660 TI RTX 3050 Lançamento Q1 2019 Q1 2022 Preço a partir de R$ 1.750 a partir de R$ 2.399 Arquitetura Turing Ampere Núcleos CUDA 1536 2560 Clock base/Boost (MHz) 1500/1770 1550/1770 Memória 6 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Interface de memória 192 bits 128 bits VR Ready Sim Não Ray-tracing Não Sim DLSS Não Sim Energia 120 W 130 W Fonte recomendada 450 W 550 W Energia complementar Um conector com oito pinos Um conector com oito pinos

