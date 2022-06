RX 580 8 GB vs GTX 1060 6 GB: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

Radeon RX 580 e GeForce GTX 1060 são placas de vídeo de gerações um pouco mais antigas de AMD e Nvidia . A GTX, por exemplo, é de 2016, enquanto a RX chegou ao mercado no ano seguinte, em 2017. Na época do lançamento, elas eram direcionadas a games em Full HD e ao mercado intermediário, o que faz com sejam bem parecidas em performance e nível de recursos.

Com preços abaixo de R$ 2.000, as duas GPUs são opções de custo reduzido para quem tem orçamento mais limitado e está de olho em uma placa de vídeo mais em conta — mesmo que com tecnologia relativamente superada. A seguir, o TechTudo separou os principais aspectos técnicos, similaridades e diferenças entre as duas placas de vídeo.

2 de 5 Radeon RX 580 usa arquitetura antiga e fica devendo em recursos mais avançados, como o Ray Tracing — Foto: Divulgação/AMD Radeon RX 580 usa arquitetura antiga e fica devendo em recursos mais avançados, como o Ray Tracing — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

Radeon RX 580 e GTX 1060 são placas gráficas de entrada de gerações já superadas de AMD e Nvidia. Por conta disso, ambas ficam devendo em tecnologias mais recentes, além de entregar níveis de performance para jogar games recentes em Full HD com algum sacrifício de qualidade de imagem.

A Radeon RX 580 é uma placa da AMD que ainda usa a antiga arquitetura GCN da marca, o que a torna bem diferente dos produtos mais atuais da Advanced Micro Devices. Sem Ray Tracing, a 580 é formada por um processador de 2.304 processadores stream. Já a GTX 1060 conta com uma GPU com 1.280 núcleos CUDA.

Na velocidade, a GeForce pode trabalhar entre 1.506 e 1.709 MHz, ao passo que a placa da AMD acessa velocidades de 1.257 a 1.340 MHz. Já na contagem de memória, há vantagem para a Radeon, encontrada com 8 GB de GDDR5 diante dos 6 GB montados na GTX.

Essa memória RAM é acessada por meio de uma interface de 192 bits na placa da Nvidia, permitindo que processador gráfico e memória dedicada troquem dados a uma velocidade máxima de 192 GB/s. No caso da Radeon, o mesmo exercício resulta em 256 GB/s de dados trocados em virtude da banda mais larga de 256 bits. É importante considerar que as duas placas contam com versões mais simples, com menos memória: há edições da RX 580 com 4 GB e unidades da GTX 1060 com 3 GB.

Desempenho

3 de 5 As duas placas entregam performance similar, com pouca vantagem favorecendo a GTX — Foto: Divulgação/Zotac As duas placas entregam performance similar, com pouca vantagem favorecendo a GTX — Foto: Divulgação/Zotac

RX 580 e GTX 1060 são placas bem equivalentes e, na época de seu lançamento, eram destinadas a um mesmo nicho de mercado: o intermediário. Por conta disso, ambas têm capacidade suficiente para encarar jogos em Full HD ou em 1440p, considerando lançamentos um pouco mais antigos — ou configurações gráficas menos ambiciosas em games mais recentes e exigentes.

Numa comparação mais direta entre as duas, há muito pouco o que escolher. O GPU UserBenchmark, site que agrega benchmarks realizados por usuários do mundo inteiro, indica que a GTX pode ser em média 4% mais rápida.

Em games, o agregador mostra a GeForce entregando 79 FPS contra 70 FPS da RX 580 em PUBG. Para Fortnite, há um empate: ambas chegam a 84 FPS. Já em GTA 5, existe ampla vantagem do hardware da Nvidia, que atinge 69 FPS diante de 59 FPS da rival.

Recursos

4 de 5 As duas placas têm perfil para encarar games em Full HD — Foto: Divulgação/Sapphire As duas placas têm perfil para encarar games em Full HD — Foto: Divulgação/Sapphire

Frutos de arquiteturas mais antigas de Nvidia e AMD, as duas placas carecem de acesso a tecnologias mais recentes. No caso da 1060, a falta de DLSS e do suporte ao Ray Tracing são as perdas óbvias quando se compara a placa aos produtos das linhas RTX da marca. Já no caso da AMD, além da maior performance das arquiteturas RDNA subsequentes, faz falta à placa o processamento de Ray Tracing.

Mas não é só isso. Gerações mais recentes das duas marcas rendem mais na hora de trabalhar com vídeo, reproduzir mídia em alta resolução e formato h.265 e acessam funcionalidades novas, agregadas aos apps de controle e drivers mais atuais.

Consumo

Entre as duas, a tendência é de que a Radeon gaste mais energia. A AMD informa que a placa precisa de 185 W para funcionar a 100% de sua capacidade, enquanto a GeForce opera a 130 W máximos. Esses valores não são uma métrica exata de consumo, já que refletem quantidades de energia em situação de máxima demanda sobre o hardware, cenário improvável de ocorrer durante o uso normal das placas.

Além disso, as duas fabricantes designam fontes de energia mínimas para dar conta dessas placas em sistemas dos mais variados perfis. Como precisa de menos energia para funcionar, a GeForce pode ser alimentada por uma fonte de 300 W. Já a recomendação para a RX 580 é de que o usuário invista numa unidade de ao menos 450 W.

Preço e disponibilidade

5 de 5 GeForce se mostrou mais barata e fácil de encontrar no momento — Foto: Divulgação/Nvidia GeForce se mostrou mais barata e fácil de encontrar no momento — Foto: Divulgação/Nvidia

Encontrar as duas placas novas no mercado não é uma tarefa das mais fáceis: a GTX 1060 foi lançada ainda em 2016 e a Radeon chegou ao mercado no ano seguinte. Com seis e cinco anos de vida, os dois produtos não são tão novos e você pode acabar encontrando uma boa quantidade de anúncios de usados.

Nas nossas buscas, atualmente, é possível encontrar uns poucos modelos da GTX 1060 novos no Brasil — em lojas de boa reputação — saindo da faixa de R$ 1.499. Quem preferir a Radeon vai precisar gastar mais: achamos a RX 580 em anúncios de R$ 1.988, preço fora da realidade para um componente tão antigo.

Custo-benefício

Do ponto de vista da performance, não há muito o que escolher entre RX 580 e GeForce GTX 1060. As duas placas vão render basicamente o mesmo e eventuais oscilações de game a game têm mais relação com o nível de afinidade de um jogo ou outro com hardware de Nvidia ou AMD.

No fim das contas, como vimos na nossa busca de preços, a GTX 1060 é bem mais barata, enquanto a RX 580 aparece em anúncios praticando preços fora da realidade, próximos do que se cobra em modelos de entrada da AMD de última geração.

Em todo caso, independente da sua escolha, talvez seja o caso de revisar seu orçamento e suas necessidades, porque as duas placas são bem antigas. Com um pouco de pesquisa de preços e economia, pode ser possível investir em hardware mais recente e rápido sem gastar muito mais.

RX 580 vs GTX 1060 Especificações RX 580 GTX 1060 Lançamento Abril de 2017 Julho de 2016 Velocidade 1.257 a 1.340 MHz 1.506 a 1.708 MHz Núcleos 2.340 processadores stream 1.280 núcleos CUDA Memória RAM 8 GB GDDR5 8 GB GDDR5 Velocidade de memória 8 Gb/s 8 Gb/s Interface 256 bits 192 bits Largura de banda 256 GB/s 192 GB/s TGP 185 W 120 W

Com informações de GPU UserBenchmark

No vídeo abaixo, aprenda como montar um PC gamer sem gastar muito