Samsung prepara lançamento de Galaxy A dobrável com preço baixo

De acordo com o site Phone Arena, o Galaxy dobrável de entrada cogitado no passado traria uma tela principal de 7 polegadas, que seria menor que a do Galaxy Z Fold 3 – que possui 7,6 polegadas – e maior que a do Galaxy Z Flip 3, de 6,7 polegadas. Os preços no Galaxy Fold Lite ficariam entre US$ 900 e US$ 1.100, o que dá entre R$ 4.320 e R$ 5.280 pelo câmbio de hoje.