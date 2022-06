A Samsung anunciou, na noite desta terça-feira (14), o lançamento da Neo QLED QN90B no Brasil. A smart TV é voltada para o público gamer, com recursos como taxa de atualização de 144 Hz , simulação de tela ultrawide e tecnologia Mini LED . Com preço sugerido de R$ 5.999 na versão de 43 polegadas, o televisor conta ainda com FreeSync da AMD e suporte a áudio Dolby Atmos . A QN90B sucede a QN90A, lançada em 2021 .

A "TV gamer" foi apresentada oficialmente durante uma live da empresa com gamers e influenciadores. Ela chega como uma alternativa à OLED C1 da rival LG, que também traz recursos voltados para gamers e é vendida por R$ 5.192 na versão de 48 polegadas. O modelo concorrente tem taxa de atualização máxima de 120 Hz.

1 de 3 Samsung lança smart TV com recursos cobiçados por gamers; veja preço — Foto: Divulgação/Samsung Samsung lança smart TV com recursos cobiçados por gamers; veja preço — Foto: Divulgação/Samsung

A QN90B foi anunciada em quatro opções de tamanho: 43, 50, 55 e 65 polegadas. As duas primeiras trazem tela com taxa de atualização de até 144 Hz, enquanto os modelos maiores chegam a 120 Hz. A taxa maior pode ser aproveitada por jogadores de PCs que suportem o recurso, permitindo imagens mais fluidas e suaves em cenas de ação. Com suporte ao FreeSync, a TV deve conseguir sincronizar a frequência com o equipamento de origem, evitando "rasgos" na imagem.

Outro recurso voltado aos gamers é a simulação de uma tela ultrawide. Útil para aumentar o campo de visão em jogos em primeira pessoa, por exemplo, a funcionalidade permite exibir imagens em proporções de 21:9 e até 32:9, além do padrão 16:9. A opção está disponível no menu de jogos, que também dá acesso a informações como input lag e taxa de quadros em tempo real.

2 de 3 Samsung Neo QLED Q90B está disponível em quatro opções de tamanho — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Neo QLED Q90B está disponível em quatro opções de tamanho — Foto: Divulgação/Samsung

O sistema de som tem suporte a Dolby Atmos em 4.2.2 canais nas versões de 55 e 65 polegadas. São 60 W RMS de potência, com a possibilidade de somar o áudio a uma soundbar da marca. No modelo de 43 polegadas, o sistema é 2.0 com 20 W RMS, enquanto a versão de 50" entrega 2.2 canais em 40 W RMS. Em termos de imagem, há suporte ao HDR10+, mas com a ausência do Dolby Vision, que não marca presença nos televisores da Samsung.

3 de 3 Parceria entre Microsoft e Samsung permite jogar games do Xbox sem um console — Foto: Divulgação/Xbox Parceria entre Microsoft e Samsung permite jogar games do Xbox sem um console — Foto: Divulgação/Xbox

Anunciado recentemente pela fabricante, o novo Gaming Hub também chega à QN90B. A partir de 30 de junho, usuários poderão jogar direto na TV sem a necessidade de um console, desde que possuam a assinatura de algum serviço de streaming. A novidade, que estará disponível em todos os modelos da marca lançados em 2022, inclui a parceria com a Microsoft anunciada recentemente — será possível acessar games do Xbox diretamente no televisor.